Andorra arriba a 86.096 habitants

El Principat ha sumat 2.573 habitants en l'últim any i arriba a 86.096 residents a finals de juny, segons informa Estadística. El detall per nacionalitats mostra que el col·lectiu d'altres nacionalitats registra l'increment més alt, amb 2.240 censats, un 19% per sobre del total del juny del 2022. I entre aquest grup hi ha 897 argentins, que arriben a 3.023 censats, un 42,2% més que un any abans. Tanmateix, per percentatge la variació més elevada és la dels peruans, amb un 64,7%, fins a un total de 700 inscrits, 275 més en un any. En segon lloc està el creixement de la comunitat colombiana, d'un 61,5% amb 444 persones més a Andorra, fins assolir els 1.166 habitants.

Els nous habitants d'altres nacionalitats es completen amb 90 brasilers, 60 ucraïnesos, 51 mexicans i 423 procedents d'altres països. La comunitat brasilera està formada per 607 inscrits, d'Ucraïna hi ha 299 persones, de Mèxic, 222 i d'altres nacionalitats són 7.983 els inscrits.

Estadística assenyala que s'han registrat 334 persones andorrans més, un 0,9% d'augment; de nacionalitat espanyola hi ha 95 censats nous, un 0,5% de variació; i de nacionalitat francesa amb 32 persones (0,9% més). Les persones amb nacionalitat portuguesa registren un decrement de 128 persones (un 1,5% menys) respecte al mateix mes de l’any anterior.

El creixement dels últims dotze mesos ha estat del 3,1% amb Encamp, que afegeix 570 residents, un 4,6% més, i Andorra la Vella, amb 542 inscrits, una pujada del 2,3% al capdavant. Escaldes té 391 nous censats, un 2,6% per sobre del juny anterior; a Canillo hi ha 378 resident nous, que representen un 6,9% més; i la Massana guanya 338 ciutadans, un augment del 3%. Les dades indiquen que les parròquies que menys han crescut han estat Sant Julià de Lòria, amb 201 residents, un 2,1% d'alça, i Ordino, que té 153 habitants més, que suposen un alça del 2,9% en un any.

El 73,3% de la població es concentra en el tram d’entre 15 i 64 anys i la població menor de 15 anys representa l’11,5%, mentre que la població més gran de 64 anys suposa el 15,2% restant.

L'informe publicat avui destaca que la població registrada en els censos comunals fins al 30 de juny s'enfila a 92.010 persones, el que reflecteix un increment del 4% en comparació a la població registrada als comuns un any abans, que era de 88.504 persones.