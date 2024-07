S’atorguen les dues habitacions a la Ciutat Internacional Universitària de París

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Govern ha aprovat aquest dimecres, a proposta del ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, l’adjudicació de dues habitacions individuals a la Ciutat Internacional

Universitària de París (CIUP) per al curs acadèmic 2024-2025. L’objectiu és afavorir l’acollida ipromoure la continuïtat d’estudis d’ensenyament superior a França dels estudiants del país i, per aquest motiu, se subvenciona l’estada amb dues habitacions en aquestes instal·lacions.

La CIUP és un conjunt de 40 residències universitàries situat al districte XV de París, que acull estudiants i investigadors d’arreu del món. Els estudiants que han obtingut les dues habitacions són Raul Somoza, que cursarà el segon any del Màster en Management et Commerce International - Parcours Stratégie Internationale et Intelligence Économique a la Universitat Paris 1 Panthéon -Sorbonne. I Tys Lassaleth, que cursarà el primer any del Màster en études européennes et internationales – Aire anglophone a la Universitat Paris 3 Sorbonne

