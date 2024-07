Rossell veu inadmissible en un estat de dret el retard de la justícia

El Consell Superior de la Justícia (CSJ) ha dit prou als retards –alguns d’eterns i injustificats– dels processos judicials i les sentències que tan mala imatge estan donant dels òrgans judicials i que suposa una despesa de diner públic per les constants sentències del Contitucional per la dilació de les decisions de batlles i magistrats. Ho sap prou bé Josep Maria Rossell, exadvocat i exministre de Justícia, ara al capdavant del CSJ, que no va estalviar ahir un to contundent per dibuixar un escenari al qual vol posar fi: “Les instruccions duren moltíssim i no pot ser que siguin tan llargues perquè el que no pot ser és tenir una persona durant deu o vint anys esperant que surti una sentència perquè li estàs desgraciant la vida i això no pot ser en un estat de dret”.

Tot un missatge carregat d’autocrítica d’un sistema que funciona al ralentí, per mantenir en marxa l’estructura però molt lluny del que reclamen els administrats. El consell està investigant per què s’han produït dilacions en algunes sentències. Rossell, i el seu vicepresident, Antoni Fiñana, van detallar ahir en una roda de premsa que han obert un procés d’inspeccions per tal de descobrir per quin motiu s’han generat endarreriments en algunes sentències. La voluntat és intentar cercar solucions i evitar que en un futur es produeixin retards, ja que es vol que la justícia sigui més ràpida, transparent i eficaç. S’han analitzat sentències dels darrers tres anys tant de la Batllia com del Tribunal de Corts, i s’han demanat informes al SIAJ (Servei d’inspecció de l’Administració de Justícia), pel qual els inspectors ja han començat a enviar els primers informes.

“S’ha fet amb la voluntat de constatar quin és el problema i cercar solucions”, va afirmar Fiñana. L’objectiu és que en un futur no “es tornin a produir dilacions” i conscienciar “els funcionaris, batlles i magistrats de l’administració de justícia que s’ha d’anar cap a una justícia més ràpida, efectiva i més transparent, i que eviti situacions com les que s’han produït els últims anys”, va comentar.

El màxim dirigent de l’òrgan va descartar que hi hagi la voluntat de castigar ni “obrir expedients disciplinaris, sinó detectar per què s’han produït aquestes situacions”. Sobre els motius, Rossell va exposar que hi ha casuístiques de tot. “Hi ha casos que són complexos perquè tenen una complexitat extrema i d’altres perquè no hi ha hagut recursos humans suficients”, va especificar.

El responsable de la institució va remarcar la importància de fer accions legislatives com la d’entrada en vigor d’una llei per la qual es modifiqui el Codi de Procediment Penal, ja que molts dels assumptes penals es troben en període d’instrucció i això és el que fa allargar els procediments. Rossell va apuntar que ja hi ha converses amb el ministeri de Justícia, per la qual cosa és “una de les tasques que té en cartera i això agilitzarà molt que la justícia sigui més ràpida”.

Tot i que no es van donar xifres exactes de les sentències, podrien ser vora una quarantena. “Hem demanat al servei d’inspecció que analitzi tots els supòsits que s’han produït en aquests darrers tres exercicis judicials. Els inspectors han fet la seva feina, ens han enviat els informes respectius i el Consell Superior de la Justícia els està analitzant”, va descriure el vicepresident.

Per posar fil a l’agulla en el col·lapse pels retards, fa uns anys el Consell General va aprovar el pla de xoc de la justícia per tal d’agilitzar els processos. Entre les accions, es dotava de recursos humans amb la contractació de 25 noves places. Rossell ahir al matí va declarar que el pla es troba en la fase final i que queden tretze places per contractar, ja que la resta estan totes adjudicades.

Un altre aspecte que van explicar és que l’expedient judicial electrònic entrarà en vigor el 3 de febrer del 2025. La implementació comportarà que tots els tràmits es facin via telemàtica, eliminant d’aquesta manera el format en paper. Fiñana va concretar que fins ara s’ha publicat la xarxa telemàtica perquè es pugui instaurar l’expedient judicial electrònic. A partir del febrer es convertirà en el mitjà de comunicació entre els professionals i els òrgans judicials, ja que s’entrarà tota la documentació i els escrits.

Com que és una novetat per als treballadors, es posaran en marxa accions preparatòries fins al mes de febrer a través de formacions. D’aquesta manera els professionals tindran l’opció d’informar-se i aprendre uns mesos abans sobre com s’utilitza la nova eina, amb l’objectiu que hi hagi el menor d’errors possibles quan es posi en funcionament.

Rossell també va relatar que durant aquests primers sis mesos han portat a terme diverses accions, com per exemple redactar un informe d’impacte de gènere per identificar possibles disparitats de gènere. Això s’emmarca dins del pla d’Igualtat, pel qual el CSJ està treballant i esperen tenir-lo enllestit a finals d’any. En aquest sentit, l’organisme ha posat en marxa formacions continuades com ja s’havia fet anteriorment, entre les quals s’estan programant cursos sobre la violència de gènere en tots els estaments de la justícia, atès que “considerem que és molt important que els professionals de la justícia estiguin molt ben formats per donar resposta a les necessitats que necessita la ciutadania”, va assenyalar Rossell.

D’altra banda, durant aquests mesos s’ha formalitzat la signatura de la renovació del conveni que el CSJ manté amb el Consell General del Poder Judicial espanyol. L’acord facilitarà intercanvis d’experiències amb els responsables de les institucions.