La rogatòria contra Rajoy s’atura per la poca concreció dels fets imputats

L’Audiència Provincial de Madrid ha rebutjat la comissió rogatòria que va lliurar Andorra arran de la querella presentada contra l’expresident del Govern Mariano Rajoy i els exministres Cristóbal Montoro i Jorge Fernández Díaz per l’anomenada operació Catalunya. Ho fa per un defecte de forma perquè no es concreten els fets que se’ls atribueix i que permeten associar els presumptes delictes imputats als querellats.

En una interlocutòria, els magistrats estimen el recurs d’apel·lació que van presentar Rajoy, Montoro i Fernández Díaz contra la decisió del Jutjat d’Instrucció número 32 de Madrid d’acceptar la comissió rogatòria. L’Audiència de Madrid considera que, si bé “l’auxili que se sol·licita té el seu encaix al Títol III del Conveni Europeu d’assistència judicial en matèria penal (Estrasburg, 20 d’abril de 1959), allò que s’ha sol·licitat excedeix de la simple notificació de la querella”. En aquest sentit, explica que en aquest cas amb la comissió rogatòria es va intentar “traslladar l’acte d’imputació derivat de l’admissió de la querella per part de l’autoritat judicial andorrana”. A més, els magistrats sostenen que la “sol·licitud no compleix els requisits de la manera que exigeix l’article 14 del Conveni esmentat, ja que no es concreta una exposició sumària dels fets i menys una descripció individualitzada dels fets que s’imputen a cada querellat”, motiu suficient “per denegar l’auxili sense més consideracions”. En realitat el que l’Audiència retreu a la Batllia d’Instrucció Especialitzada n. 2 (àmbit penal) és un defecte de forma perquè s’enumeren els presumptes delictes pels quals es demana la imputació sense detallar-ne els fets, segons van explicar l’advocat Alfons Clavera, que va presentar la querella en nom de l’Institut de Drets Humans d’Andorra. El lletrat es va mostrar moderadament satisfet “perquè no es qüestiona el fons i la batlle pot tornar a tramitar la rogatòria amb els requisits exigits”. Així les coses, l’Audiència de Madrid revoca la interlocutòria de 20 de juny de 2022 pel qual el jutjat d’instrucció número 32 desestimava la petició dels dirigents del PP, i declara que no és procedent la comissió rogatòria del Principat. Clavera va destacar que no es fa referència a cap dels arguments dels advocats de Rajoy i de Montoro, que reclamaven un tracte similar al de Celestino Barroso, inspector en cap de la Policia Nacional que va ser agregat a l’Ambaixada espanyola d’Andorra des del juliol del 2014 al juny del 2017, i a qui el Govern li va mantenir la immunitat diplomàtica. En concret, els fets denunciats a les querelles estan relacionats amb presumptes extorsions, coaccions i xantatge des del 2014 per part d’agents de la Policia Nacional a responsables de BPA per conèixer “mitjançant vies il·legals” una informació bancària secreta protegida per la legislació andorrana de diversos governants de Catalunya i els seus familiars, entre ells Jordi Pujol, Artur Mas i Oriol Junqueras. Des de l’Institut de Drets Humans s’espera que la Batllia reformuli la petició i “esmeni aquest defecte legal”, ja que únicament va adjuntar la querella a la comissió rogatòria i l’Audiència Nacional reclama la resolució judicial per decidir si trasllada la demanda als investigats.