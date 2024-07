Protecció civil alerta del risc d'incendis amb la campanya 'El foc no és un joc'

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Protecció civil està duent a terme la campanya 'El foc no és un joc' a través de les seves xarxes socials. La campanya d'enguany recorre a l'ús de la intel·ligència artificial per simular l'impacte del foc a Andorra. D'aquesta manera el cos vol donar protagonisme a diferents indrets emblemàtics del país i al seu efecte sota el foc, a través d'uns vídeos publicats a les xarxes. La campanya apel·la a la implicació de la ciutadania per evitar que aquestes imatges, generades per una IA, no es facin reals.

La campanya, que va començar el 21 de juny, ha recreat amb l'ajuda de la intel·ligència artificial, incendis a Andorra la Vella, Vall d'Incles, els Cortals d'Encamp, el parc natural de Sorteny i el poble de Pal. Protecció Civil recorda que si es detecta una columna de fum, cal alertar immediatament al 112.