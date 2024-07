Medi Ambient prohibeix destruir articles no venuts per afavorir la reutilització

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El consell de ministres ha aprovat avui el Reglament de prohibició de la destrucció d'articles invenuts que impedeix desfer-se d'aquestes mercaderies sense seguir mesures de reciclatge i reutilització. El ministre de Medi Ambient i portaveu del Govern, Guillem Casal, ha explicat que la normativa afecta articles no alimentaris que no es poden eliminar si són aptes per al consum amb l'objectiu d'afavorir l'economia circular.

El reglament entrarà en vigor la setmana vinent quan es publiqui al BOPA i serà la data a partir de la qual no es poden eliminar aquests articles no venuts destinant-los a la brossa ja que les empreses estaran obligades a fer-ne revenda o donació i en últim cas portar-los a un gestor de residus. La mercaderia que ja no es pot destruir perquè no s'hagi venut són productes d'higiene, de bellesa, de perfumeria i cosmètica, tret dels sotmesos a prescripció mèdica i els que tenen data de caducitat; els productes de neteja de la roba i la llar; els de puericultura; tèxtils de roba de vestir i de la llar i calçats; accessoris i complements de moda; llibres i material escolar; joguines; aparells elèctrics i electrònics; mobles i articles i equipaments per a la pràctica esportiva.

La normativa exclou de la prohibició articles que suposin un risc per a la salut, els que no compleixin homologacions o certificacions en vigor i els decomissats per les autoritats. El reglament també prohibeix destruir articles nous amb errors de serigrafia, articles que es considerin obsequis i mercaderies emmagatzemades per empreses de transport que no s'hagin lliurat als destinataris.

El Govern ha aprovat també una modificació al Reglament de gestors de residus per simplicar els procediments i el ministre ha recordat que el 3 de juliol va quedar prohibida la importació de recipients de begudes de plàstic d'un sol ús que no tinguin els taps units en el marc de la Llei d'economia circular.

Ajuts per fomentar l'economia circular

Casal ha anunciat a més una nova convocatòria d'ajuts per a l'impuls de projectes d'economia circular. La partida és de 115.000 euros i les subvencions s'adrecen a empreses privades i agrupacions o associacions empresarials, col·legis professionals o associacions per fomentar les pràctiques de reciclatge i reutilització i afavorir la creació de llocs de treball verd.