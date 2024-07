La policia convida a unir-se al cos amb onze noves places

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El cos de policia fa una crida a les xarxes socials per presentar-se a l’edicte i entrar a formar part del cos. El ministeri d’Interior ha convocat onze places que corresponen a vuit vacants per jubilacions i excedències sense reserva de plaça i tres llocs de nova creació.

El servei d’ordre convida a incorporar-se al cos assegurant que “ajudar la ciutadania és una feina molt gratificant” i detalla els requisits que s’han de complir per optar al concurs d’oposició pública amb el plec de bases generals per ser agent de policia.

La publicació recorda que s’han de superar exàmens escrits, proves físiques, exàmens mèdics, proves psicotècniques i entrevistes professionals per acumular els punts que determinaran els candidats amb millor nivell per tal d’accedir al cos de seguretat. La policia inclou un vídeo a les seves xarxes on es poden veure els aspirants d’una de les últimes promocions fent les proves físiques a l’Estadi Comunal.