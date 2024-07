Medi Ambient busca nova gestió per a Andorra Sostenible

Concurs per a la gestió d'Andorra Sostenible. ARXIU

El Govern ha convocat un concurs públic per a la gestió del servei d'Andorra Sostenible, un equipament del departament de Medi Ambient pensat com a punt d'informació, formació i documentació sobre aspectes mediambientals per la ciutadania, empreses i escoles. A més, esdevé un espai obert a la col·laboració amb totes les entitats i les persones que portin a terme iniciatives en l'àmbit de la sostenibilitat.

Andorra Sostenible és una eina de difusió i dinamització d'idees, accions i tecnologies que milloren la pràctica de la sostenibilitat en la vida diària dels ciutadans. Entre els seus eixos principals, hi ha la realització i impuls d'activitats que incrementin la conscienciació, la informació i l'educació ciutadanes envers el medi ambient i la sostenibilitat.

Un altre dels objectius és coordinar-se i cooperar amb els sectors econòmics, les administracions del país i les ONG per tal de fomentar i assessora sobre iniciatives en aquests àmbits.

Els interessats es poden descarregar el plec de bases de manera gratuïta a través de la plataforma de contractació del sector públic i hauran de lliurar les ofertes abans de les 17 hores del proper 30 d'agost. L'obertura de les mateixes es farà a les 12 hores del 3 de setembre.