Maison Roca i Tracemark, units per garantir la sostenibilitat de les joies

La joieria Maison Roca ha llançat una línia de productes de joieria que inclou la innovadora certificació de traçabilitat Tracemark amb l’objectiu de contribuir a la sostenibilitat del planeta i d’apostar per una indústria del luxe ètica i responsable. Aquestes peces de joieria no només presenten un disseny exquisit, sinó que també garanteixen una traçabilitat completa i una auditoria externa i individualitzada per a cada joia, des de l’origen dels diamants i l’or reciclat CoC, passant pels processos productius, fins a arribar a les mans dels clients.