L’evolució de la vida, a la Universitat d’estiu i tardor

La nostra relació amb la genealogia, amb l’entorn natural, amb els canvis tecnològics i amb l’univers. Aquests seran els quatre eixos temàtics sobre els quals girarà la 40a edició de la Universitat d’estiu i tardor d’Andorra, que tindrà lloc el mes de setembre i que comptarà amb experts de renom com el paleoantropòleg Javier Bermúdez de Castro, l’antropòloga Frédérique Chlous, el catedràtic en medicina molecular Salvador Macip i l’astrobiòleg Carlos Briones. Tots aquests experts, segons va destacar el ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, oferiran “un menú molt atractiu” en uns actes que si bé no són “de masses” sí que són un espai “per a la reflexió de qualitat” sobre diferents temàtiques. I és que, tal com va comentar Baró, la universitat ha esdevingut al llarg d’aquests 40 anys un “mirall dels canvis i l’evolució” que ha viscut el país els últims anys.