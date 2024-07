Govern detecta un cas de llengua blava i vacunarà tota la cabana ovina i bovina

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un marrà d'una explotació ovina ha donat positiu a la malaltia de la febre catarral ovina, coneguda popularment com llengua blava, en les proves que el Govern ha començat a fer per l'afectació que està tenint als països del voltant. El ministre d'Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha explicat que l'animal afectat pel virus, un mascle d'ovella, és l'únic que es va detectar contagiat en l'explotació d'Ordino on es van analitzar cinc ovelles més i ha anunciat que ja s'ha començat la vacunació per immunitzar tota la cabana ovina i bovina del Principat que és la millor manera d'evitar la propagació de la malaltia. Les accions s'estan coordinant amb l'Associació de Pagesos i Ramaders que estan plenament disposats a fer la vacunació, ha comentat el ministre. Els tècnics tenen pendent de rebre el resultat d'altres tres PCR fetes la setmana passada.

Casal ha recalcat que es tracta d'una malaltia que transmet un mosquit que pica un animal amb llengua blava i passa el virus a un altre animal no afectat, i que "no té transmissió a l'ésser humà". I ha destacat que la malaltia no té cap afectació per al consum de carn o llet dels animals que la pateixin ni tampoc pel fet que hagin rebut la vacuna. El titular d'Agricultura i Ramaderia ha ressaltat que el marrà afectat millora des de que va ser vacunat i ha recordat que els animals afectats tenen la llengua blava, coixera, mucositat i poden acabar morint per aquest problema.

El ministre ha assegurat que la situació "està sota control" i que demà s'hauran vacunat 2.241 exemplars ovins, un 75% del total d'aquests animals de renda que són als que més afecta aquesta malaltia. I la previsió és que a finals d'aquesta setmana o principis de la vinent estaran immunitzats tota la cabana ovina i es començarà la vacunació de la cabana bovina. Guillem Casal ha indicat que hi ha 8.100 dosis contra la llengua blava, el que permet vacunar tota la cabana ramadera, i es compraran 1.500 unitats més per garantir la dosi de record que es posa passat un any.

La vacunació de la cabana bovina s'inicia a partir de demà amb l'administració de la primera dosi, per aquests animals n'han de ser dues, a la Massana a la vacada de Setúria. El ministre ha explicat que es comença per aquests animals per qüestions de logística ja que estan en transhumància i els veterinaris necessiten reagrupar-los per a la vacunació. La immunització continuarà amb els animals bovins de Canillo i Encamp, a Ordino es farà a principis d'agost i està pendent la data per a la vacada de Sant Julià que es troba a la vall del Madriu. Casal ha especificat que els animals es troben en un lloc de difícil accés i a una alçada on el mosquit que transmet la malaltia no hi arriba tant com a zones de fons de vall.

El titular d'Agricultura i Ramaderia ha assenyalat que hi pot haver transmissió de la llengua blava de la cabana domèstica a la fauna salvatge i per això estan molt vigilants també des del departament de Medi Ambient per fer-ne el seguiment. I ha exposat que es duen a terme accions de lluita contra el vector de transmissió com la desinsectació de tots els animals, dels vehicles de transport i de les corts.