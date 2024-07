El Festival de Música Antiga dels Pirineus torna a Andorra amb dues propostes mitològiques

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP) tornarà a Andorra el 18 i 27 de juliol amb dues propostes diferents però amb un fil conductor comú, el de la mitologia grega. L’església de Sant Julià i Sant Germà serà el primer dels escenaris. Sota el títol de 'Adonia. Música italiana del segle XVI per plorar la caiguda d’un déu', el grup Phaedrus posarà en escena el mite d’Adonis i Venus a les 21 hores, després d’una visita comentada pel centre del poble.

El dissabte 27 de juliol a les 20 hores serà el torn de Jota Martínez Ensemble a la vora del llac d’Engolasters. Musicaran una trobada mitològica entre 'Eros i Terpsícore' a través de les 'Danses medievals per a la seducció', una proposta gratuïta que es complementa amb la visita prèvia, també de franc, al Camí hidroelèctric d’Engolasters, Una passejada per la història de l’electricitat.

El programa andorrà del festival s’ha presentat aquest dimecres a la Casa dels guardes de FEDA, a Engolasters, amb la presència del director del FeMAP, Josep Maria Dutrèn, la consellera major i de Cultura i Gestió de Persones del Comú de Sant Julià de Lòria, Teresa Areny, i el director general de FEDA, Albert Moles. . Precisament, Moles, ha destacat l’entorn natural del concert d’Engolasters, un lloc immillorable per gaudir d’aquesta música dins del programa de les Nits d’estiu de FEDA Cultura.

Areny, per la seva banda, ha destacat que “des del Comú de Sant Julià de Lòria estem complaguts de formar part, per segona vegada, d'un dels festivals de música antiga més emblemàtics de Catalunya i Andorra. El FeMAP és un referent dins la cultura musical i des de la conselleria de cultura treballem per continuar sent referents com a parròquia cultural per excel·lència”.

Finalment, Dutrèn, ha agraït el suport del Comú i FEDA per fer possible que torni, un any més, un esdeveniment cultural únic als Pirineus. “El FeMAP no s’entendria sense la presència d’Andorra. Estem molt contents amb el compromís del Comú de Sant Julià, amb l’acció social i amb la llarga trajectòria de concerts a Engolasters”, ha afegit.