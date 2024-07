Campanya per detectar conductors beguts o drogats

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La policia iniciarà divendres una campanya de controls contra la conducció sota els efectes de l'alcohol i les drogues que es prorrogarà fins al 18 d'agost per prevenir i reduir la sinistralitat, segons ha anunciat el cos de seguretat. Els controls es faran de dia i de nit a diversos punts de la xarxa viària a partir de les set del matí del 19 de juliol.

El servei d'ordre destaca que es fa pública la campanya per "dissuadir prevenir les conductes de risc" i conscienciar a la ciutadania dels perills que comporta conduir sota els efectes de qualsevol substància, tant per a ells com per a la resta d'usuaris de les carreteres. La policia fa una crida "a la responsabilitat de la població i advoca pel consum zero de begudes alcohòliques i de drogues per evitar que s'hagin de lamentar danys personals que poden ser irreparables", recull el comunicat fet públic aquest matí.

Els controls es faran als conductors de vehicles i també als de bicicletes, patinets i altres vehicles de mobilitat personal, ja que la policia recorda que no estan exempts de les conseqüències administratives i penals per conduir després d'haver consumit alcohol o estupefaents. Els agents detindran tots els conductors que donin una taxa de 0,87 grams d'alcohol per litre de sang i de 0,57 en el cas dels conductors professionals, seguint els nous límits aplicables arran de la sentència del Tribunal Superior sobre els marges d'errors dels etilòmetres. El cos de seguretat adverteix que quan es detectin taxes d'entre 0,81 i 0,86, entre 0,51 i 0,56 per als professionals, es decidirà "en funció de la simptomatologia i les circumstàncies del control" si s'imposa una sanció administrativa o es deriva el cas a la Batllia.