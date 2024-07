Caldea avança l'obertura de la gran llacuna al 27 de juliol

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Caldea, el centre d’oci termal d’Andorra, reobrirà la gran llacuna al públic el pròxim 27 de juliol amb unes instal·lacions renovades. Les obres s'han desenvolupat a bon ritme i això ha permès avançar l'obertura, segons ha informat el centre. Aquest espai estrenarà una imatge més minimalista i moderna, amb revestiments i paviments blancs, i comptarà amb una il·luminació al fons de la llacuna que la transforma en un cel estrellat, nova zona de relax enjardinada i un escenari per a espectacles.

El centre termal estrena també unes noves modalitats d’accés a l’spa. L’Accés Caldea Classic, per a públics majors de 5 anys, inclou l’entrada gran llacuna, la llacuna panoràmica, els indoromans i la sauna i hammam. L’Accés Caldea Plus, per a majors de 12 anys, inclou l’entrada a totes les instal·lacions de l’Accés Caldea Classic, a més del famós bany d’aranges i el de llimones situats a la planta superior. I per últim, l’Accés Caldea Premium, reservat per a majors de 16 anys, és l’entrada més completa que dona accés a totes les instal·lacions.

Per conmemorar els 30 anys de Caldea, la gran llacuna serà també el centre neuràlgic del nou espectacle que Caldea estrenarà el 9 d’agost. Amb una proposta que fusiona acrobàcies amb dansa urbana, dos acròbates amb straps crearan figures aèries sobre la gran llacuna, acompanyats per un grup de ballarins que interpretarà una coreografia al voltant dels llums i dels jocs d’aigua. L’espectacle, que es podrà veure fins el 25 d’agost, tindrà dos passis diaris:, a les 11h40 i a les 21h40. El xou podrà veure’s adquirint qualsevol modalitat d’accés.

Els tallers 'wellness' també ampliaran la seva programació de bols tibetans i 'mindfulness', i estrenaran una nova versió de 'mindfulness' a l’aigua amb música creada exclusivament per a Caldea, pel compositor català David Sitges Sardà, màster en musicoteràpia.