Ajuts per valor de 100.000 euros per als projectes del Programa INTERREG

El Govern ha aprovat l’adjudicació dels ajuts andorrans – corresponents a la darrera convocatòria, del 2023– per als projectes europeus engegats en el marc del Programa INTERREG VI-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA) 2021-2027. L’objectiu dels ajuts és participar en el finançament de l’activitat de les entitats andorranes que estiguin treballant un projecte transfronterer vinculat a la recerca i que estigui emmarcat en el POCTEFA. Així doncs, es financen institucions andorranes que participin en qualitat de soci o d’associat de projectes POCTEFA. La dotació global de la convocatòria és de 100.000 euros i aquest import es distribueix entre els seleccionats.

Concretament, el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) ha rebut 9.463,53 euros pel projecte Aptitude- Proxi, Agir pour la Prévention Transpyrénéenne de la Dépendance chez les séniors en proximité. L’objectiu que persegueix aquesta iniciativa és crear una estratègia per arribar a poblacions de persones grans allunyades dels programes d’atenció i de prevenció en zones rurals. Es basa en la intervenció d’equips que es desplacen cap a la gent gran amb risc de pèrdua d’autonomia i de fragilitat per garantir la seva atenció sanitària i social i també per millorar la seva qualitat de vida.

Daltra banda, la Fundació Privada Marcel Chevalier ha rebut 9.566,45 euros pel projecte ‘Solpyr. Sòls del Pirineu. Conèixer-los per protegir-los’, que té per objectiu principal protegir, entendre i divulgar la importància del sòl.

Al seu torn, la Universitat d’Andorra ha rebut 8.562,61 euros pel projecte ‘Dual-Transversalis’, que té la finalitat d’establir un marc sòlid per a la formació dual transfronterera que respongui a les necessitats dels estudiants, de les empreses i de les regions. I també ha rebut 8.785,84 euros pel projecte ‘Coparticipa. La participació de les persones a la xarxa de serveis socials i entitats d'intervenció’, que té la voluntat d’assegurar la participació activa de les persones a la xarxa de serveis socials, d’entitat socioeducatives i de salut comunitària.

La Fundació privada del sector públic Andorra Recerca i Innovació ha rebut 15.900 euros pel projecte ‘Pyrisentinel, Exploració de la biodiversitat invisible en els llacs pirinencs, sentinelles del canvi climàtic, mitjançant la genòmica portàtil d'alta resolució’. Té l’objectiu d’estudiar i analitzar els microorganismes invisibles de 300 llacs del Pirineu.

El mateix organisme també ha estat beneficiària d'un ajut de 10.400,52 euros pel projecte ‘Spiral. Estratègia Pirenaica d’avisos per moviments de vessants’. Té com a principal objectiu elaborar una estratègia transfronterera d’avisos regionals i locals per moviments de vessant que actuï sobre la prevenció, previsió i preparació.

A l'últim, l'ARI ha rebut 25.000 euros pel projecte ‘Desbosiguem. Solucions integrals per millorar la resiliència dels espais oberts al canvi climàtic i per la prevenció del risc d’incendi en les muntanyes pirinenques’. Aquesta iniciativa té com a repte principal millorar el comportament del foc en relació amb els espais forestals oberts al canvi climàtic per a la prevenció del risc d’incendi en el Pirineu.

I a l'últim, també percebrà 12.321 euros pel projecte ‘Floralab+, Estratègia i eines compartides a favor de la flora de l’est del Pirineu’, que té per objectiu l’estudi, la conservació i el coneixement de la flora del Pirineu.