Retencions per un camió bolcat a la rotonda de la Margineda

La policia informa que estan treballant en un accident amb un camió bolcat a la rotonda de la Margineda en sentit sud. L'avís ha saltat a les 13:30 hores d'aquest migdia i la policia apunta que no hi hauria ferits. Mobilitat ha informat que hi ha retencions a la zona i que les cues s'estan produint en ambdós sentits de la marxa. Actualment es troba obert un pas alternatiu a la carretera CG1.