L'Audiència de Madrid rebutja la comissió rogatòria de Rajoy

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L'Audiència de Madrid ha denegat la comissió rogatòria enviada per la justícia andorrana per investigar l'expresident del govern espanyol, Mariano Rajoy, i alguns dels seus ministres en el marc de la investigació del cas BPA. La causa es va obrir per esbrinar el paper de l'executiu veí i de la policia nacional espanyola per aconseguir informació bancària de la família de l'expresident català Jordi Pujol al Principat.

Els magistrats afirmen en la resposta a la petició d'Andorra no és només un trasllat de la querella presentada al Principat sinó un acte d'instrucció i per això és necessari fer "un control de la legalitat". La justícia espanyola indica que la resolució d'Andorra no concreta una exposició dels fets i tampoc inclou una descripció individualitzada dels fets que s'atribueixen a cada querellat i denega l'auxili judicial internacional que s'havia demanat.

Les defenses dels expolítics espanyols i la fiscalia s'havien oposat a la comissió rogatòria en estimar una clara finalitat política en la querella que va donar inici a la causa, que va presentar fa sis anys l'Institut de Drets Humans d'Andorra, un grup de juristes i un dels exmàxims accionistes de BPA, Higini Cierco.