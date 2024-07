La Junta de Presidents acorda mantenir la dotació

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Junta de Presidents va acordar ahir mantenir la dotació dels grups parlamentaris i del conseller no adscrit en 950.000 euros. El repartiment de la dotació es farà, segons estableix el Reglament del Consell General, amb una part fixa del 50% que es reparteix entre els cinc grups parlamentaris i l’altre 50% que es divideix entre els 28 consellers generals, cosa que equival a 16.964,29 euros per conseller. En la reunió parlamentaria també es va fixar el calendari de sessions ordinàries del Consell General per al pròxim període de sessions que s’inicia l’1 de setembre. Seran cinc sessions ordinàries de preguntes al Govern i cinc més d’ordinàries per punts, ambdues fins al mes de gener del 2025. La Junta de Presidents ha assignat les cinc iniciatives parlamentàries a tràmit a les diferents comissions.