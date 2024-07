La humanitat i l’evolució de la vida com a eix central de la Universitat d'estiu i tardor

detail.info.publicated Agències Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La nostra relació amb la genealogia, amb l'entorn natural, amb els canvis tecnològics i amb l'univers. Aquests seran els quatre eixos temàtics sobre els quals girarà la 40a edició de la Universitat d'estiu i tardor d'Andorra, que tindrà lloc el mes de setembre i que comptarà amb experts de renom com el paleoantropòleg Javier Bermúdez de Castro; l'antropòloga Frédérique Chlous; el catedràtic en medicina molecular Salvador Macip i l'astrobiòleg Carlos Briones. Tots aquests experts, segons ha posat en relleu el ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, oferiran "un menú molt atractiu" en uns actes que si bé no són "de masses" sí que són un espai "per a la reflexió de qualitat" sobre diferents temàtiques.

I és que tal com ha comentat Baró, la universitat ha esdevingut al llarg d'aquests 40 anys un "mirall dels canvis i l'evolució que ha anat vivint el nostre país al llarg dels anys i una mica un testimoniatge d'aquests canvis", tal com mostren les temàtiques que "des del punt de vista del rigor intel·lectual i acadèmic" han estat un punt de debat d'idees "molt intens". També ha subratllat que aquesta cita ha tingut sempre "una mirada a Andorra, de vegades més obliqua i de vegades més centrada" però sempre amb una certa vinculació amb el país.

La temàtica d'aquesta edició serà la humanitat i l'evolució de la vida i les quatre ponències programades oferiran diferents visions sobre aquest tema general. Així, la xerrada 'Claus essencials de l'evolució humana', que anirà a càrrec de Bermúdez de Castro i que tindrà lloc el 16 de setembre, "farà referència a la nostra posició com a espècie en l'arbre de la vida", segons Baró. Ja l'endemà, 17 de setembre, serà el torn de Chlous que sota el títol 'La humanitat davant els límits del planeta' centrarà la seva ponència en la relació humana amb el medi ambient. En aquest sentit, Baró ha destacat la "vigència molt important" d'aquest tema per a Andorra.

La Universitat d'estiu i tardor es reprendrà el 23 de setembre amb la ponència 'Els humans moderns, passat i futur' a càrrec de Macip, que reflexionarà sobre com la tecnologia i les innovacions tecnològiques afecten la condició humana. I ja per cloure aquesta 40a edició Briones abordarà sota el títol 'Humanitat i univers: paràmetres per a la vida i l'exploració' la relació de l'ésser humà amb l'univers. L'acte de cloenda que seguirà a la conferència comptarà amb les conclusions a càrrec del moderador, José María Bermúdez de Castro i, posteriorment, amb el discurs de Baró.

El ministre d'Educació ha subratllat el fet que des del ministeri impulsen també les jornades de ciències i d'humanitats en l'àmbit educatiu que ja han tractat alguns dels temes que centraran la universitat i que, per tant, ara aquesta reflexió es fa "extensiva" als ciutadans i fins i tot als visitants.