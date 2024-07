Govern revisa els criteris per atorgar pensions d’invalidesa

El Govern té previst començar la redacció del nou reglament de la Comissió Nacional de Valoració (Conava) “pròximament” amb l’objectiu d’actualitzar el sistema d’avaluació del grau de discapacitat i incloure el sistema de valoració de capacitats. Així ho ha anunciat el cap de Govern, Xavier Espot, durant la reunió del Consell Nacional de la Discapacitat (Conadis) que va tenir lloc ahir, segons s’informa en un comunicat.

Es tracta d’una insistent reclamació de diferents associacions i persones que tenen patalogies que són reconegudes per la CASS però no per la Conava, fet que impedeix que pugin optar a una pensió d’invalidesa de la seguretat social en funció del grau de discapacitat que dictamini la Conava. La darrera renovació del reglament d’aquesta comissió data del 2004. Persones que tenen fibromiàlgia, covid persistent o autisme d’adult –entre d’altres– han elevat darrerament les queixes perquè no poden sotmetre’s a un examen de la Conava que els doni accés a una pensió de la CASS, malgrat que no estan en condicions de treballar, almenys al cent per cent.

“Cal avançar cap a una societat més solidària, promoure l’autonomia social i laboral” Xavier Espot, Cap de Govern

Espot va destacar ahir també que l’Executiu treballa per eliminar la discriminació i afavorir la igualtat amb accions de sensibilització perquè les persones amb discapacitat s’“integrin plenament” a la societat garantint la seva total llibertat de drets.

En la reunió també es va explicar que el Govern andorrà està treballant en la futura llei d’accessibilitat, que té com a objectiu introduir canvis en la normativa vigent des de 1995 per “adaptar-la al context actual” i tenir en compte l’evolució del concepte d’accessibilitat. En paral·lel, Espot va avançar que s’està treballant en la modificació de la llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat.

Segons el comunicat, la reunió de la Conadis tenia com a objectiu “compartir i presentar” propostes de millora de prestacions i serveis per a persones amb discapacitat i, alhora, reforçar la coordinació de les actuacions relacionades amb aquest àmbit.

Espot va encoratjar a promoure la igualtat d’oportunitats, de tracte i respecte per avançar cap a una “societat més inclusiva i solidària”, promoure l’autonomia personal, social i laboral, impulsar la inclusió i la participació reals i efectives a la vida quotidiana i fomentar l’empoderament de la persona i la família.

A més del cap de Govern, a la reunió també hi han participat la ministra d’Afers Socials i Funció Pública, Trini Marín, la ministra de Sanitat, Helena Mas, les secretàries d’Estat Ester Cervós, Cristina Pérez i Josep Anton Bardina i representants de les diferents associacions de persones amb discapacitat i de les entitats prestadores de serveis.

Com va recollir el Diari, professionals mèdics i, especialment, malalts lamenten la passivitat i, segons ells, l’incompliment de les promeses polítiques que permetrien incloure dins del reglament de la Conava malalties que ara mateix no poden ser valorades per determinar el grau de discapacitat i que la CASS pugui adjudicar una pensió d’invalidesa segons el grau que es determini.