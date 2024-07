La gestió del cànnabis terapèutic tensiona el debat entre els grups parlamentaris

El debat sobre la regulació dels productes CBD a Andorra va posar de manifest les tensions entre els diferents grups polítics sobre com abordar aquesta qüestió. Mentre que el Govern i la majoria aposten per un enfocament més rigorós i consensuat a través d’un projecte de llei, l’oposició lamenta la pèrdua d’una oportunitat per regular immediatament un tema que afecta la salut pública i l’economia del país.

El Consell General va tombar ahir la presa en consideració de la proposició de llei sobre els productes CBD autoritzats a la venda i al consum, presentada per Andorra Endavant (AE). La decisió va ser adoptada amb els vots en contra de la majoria i del conseller general no adscrit Víctor Pintos. La proposta va generar un intens debat polític, reflectint perspectives oposades sobre la regulació del cànnabis terapèutic.

La presidenta suplent del grup parlamentari d’Andorra Endavant, Noemí Amador, va defensar que la proposició de llei sobre els productes CBD autoritzats a la venda i al consum “no vol legalitzar” la droga sinó que el que es busca és regular el CBD amb finalitats terapèutiques “en benefici de la qualitat” de les persones que pateixen malalties greus i va remarcar que si s’ha establert un marc genèric ha estat perquè posteriorment via reglamentària es pugui desenvolupar. També va defensar que si van votar a favor de la proposta de resolució va ser perquè “ja sabien” que el Govern no emetria un criteri favorable al seu text. Amador va remarcar la “voluntat de protegir la salut pública”, adaptar la normativa andorrana a les internacionals i va indicar que la traçabilitat i el control es pot regular reglamentàriament.

Quant al fet que un jove es trobi a la presó per un “buit legal”, segons Andorra Endavant per tenir uns productes que no estan considerats droga, el president del grup parlamentari demòcrata, Jordi Jordana, va etzibar que no es pot “transformar” el debat en un tema judicial. I també hi va intervenir el cap de Govern, Xavier Espot, que va defensar que el que no s’ha de fer és “resoldre” qüestions processals “a cop” de legislació. I va reprovar que el text presenta una base “molt fluixa i poc treballable”.

Des de l’oposició, el grup parlamentari socialdemòcrata va qualificar la decisió com una “oportunitat perduda”. Judith Casal, presidenta del grup, va expressar que s’ha perdut l’oportunitat de debatre i regular una qüestió important, subratllant que el raonador del ciutadà també ha demanat al Consell General que clarifiqui la situació del CBD a Andorra. Casal va defensar la necessitat de discutir el tema “més enllà de les paternitats legislatives”, amb un enfocament en el benestar de la ciutadania.

En la mateixa línia, des de Concòrdia, la consellera Maria Àngels Aché va afirmar que no prendre en consideració la proposició és “contrari a l’essència institucional” i que s’ha perdut una oportunitat per escoltar experts i la ciutadania. Aché va destacar que el debat hauria permès una discussió enriquidora dins el marc del Consell General.

El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, va defensar la postura del Govern, argumentant que el debat sobre el CBD ha de ser ampli i plural. Casal va assenyalar que el Govern ja està treballant en un projecte de llei que permetrà un diàleg més rigorós i consensuat. Segons ell, la proposició de llei d’AE és “massa genèrica” i no garanteix la traçabilitat ni regula adequadament el sector. En el debat, la presidenta del grup parlamentari d’Andorra Endavant; Carine Montaner, i el ministre van topar verbalment i Casal va lamentar certes afirmacions de la consellera. Pintos també va criticar AE.