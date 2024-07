El fiscal vol 10 anys de presó per a la ‘cambrera de la droga’

Primera sessió del judici de la macrocausa contra el tràfic de drogues al Pas de la Casa (operació Big Bang) amb la declaració de la principal encausada, una cambrera que ahir va admetre haver venut droga durant quatre anys. La principal substància que distribuïa la cambrera de la droga era cocaïna, però també subministrava haixix i èxtasi. Generalment, l’entrega dels estupefaents es duia a terme a l’establiment on treballava. L’encausada va explicar que els clients li enviaven un missatge demanant droga o es presentaven directament al local. Ella els servia un cafè amb la droga col·locada sota el sobre de sucre. El gram de cocaïna el venia a 50 euros i una placa d’haixix podria valdre uns 400 euros.

La dona comprava la droga a un subministrador de confiança i ella la venia a un preu més alt per treure’n benefici. El major guany econòmic arribava durant la celebració de macrofestivals com ara l’SnowRow de GrandValira. “Els diners que guanyava amb la venda m’ajudaven a arribar a final de mes”, va apuntar l’acusada, que s’enfronta a deu anys de presó, una multa econòmica de 250.000 euros i l’expulsió en ferm del país (són les penes que demana el ministeri públic).

Una baralla va ser el detonant de l’esclat de l’operació: el febrer de l’any passat, uns turistes van tenir una discussió amb un venedor de droga del Pas. Al març, la policia va detenir quatre persones: tres homes i una dona, l’encausada en qüestió. La quantitat de droga confiscada va suposar un dels botins d’estupefaents més grans intervinguts al Principat. Els agents van requisar 342 grams de cocaïna, 342 grams d’haixix, 26 grams de metamfetamina i gairebé 18.000 euros en efectiu. La cocaïna era de gran puresa.

Durant la primera jornada del judici, l’acusada va respondre les preguntes de la fiscalia, el seu advocat i els lletrats dels altres acusats. Dels requeriments de la fiscal se’n va poder concloure una xarxa més o menys sòlida de tràfic i venda de droga formada per l’acusada, col·laboradors i clients habituals. Un dels col·laboradors era el subministrador principal. L’acusada li comprava droga que entrava al Principat procedent de València. “Tenia por de la gent de València i de la gent que envoltava B. [el proveïdor]”, va expressar la implicada malgrat que no coneixia directament les persones a qui temia. B. importava droga a Andorra, però l’encausada no ha pogut aclarir amb quina freqüència. Ella i B. tenien una relació comercial, però també els unia una amistat.

L’acusada, d’origen portuguès, va arribar el 2004 a Andorra. Quan es va instal·lar al país va començar a treballar en diferents ocupacions: hoteleria, neteja, comerç de tabac, etc. Durant un temps va combinar diferents feines. Quan va entrar a treballar al bar des d’on mercadejava amb la droga, va passar a estar ocupada només com a cambrera. És aleshores que, per guanyar uns diners extres, va començar a vendre droga. Una part dels beneficis del negoci els enviava a la família de Portugal.

La dona, que també consumia esporàdicament, va arribar a tenir un important llistat de clients recurrents. El control de les vendes (i els diners que alguns compradors li devien) l’anotava en una llibreta. A la llibreta també va detallar els diners que ella i la seva filla anaven estalviant perquè l’acusada pogués tornar a Portugal en un futur. Actualment, la inculpada compleix presó preventiva a la Comella, on segueix un tractament per depressió (va admetre “intencions suïcides”). Recentment, ha patit un càncer. Preguntada pel seu estat anímic, va declarar que està “resistint”. El judici de l’operació Big Bang continuarà durant tota la setmana amb les declaracions de la resta d’inculpats i dels testimonis.

