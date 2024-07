La festa major de Sant Julià serà la primera parada del RollingAnd de Creu Roja a l'estiu

detail.info.publicated Agències Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El nou recurs de la Creu Roja, un punt de conscienciació sobre l'abús de drogues i alcohol en forma de food truck, començarà a funcionar oficialment aquest estiu després d'haver superat la prova pilot realitzada el passat gener. La posada en marxa es materialitzarà, molt probablement, per la festa major de Sant Julià de Lòria, a l'espera de la confirmació de la seva contractació per part de la Unió Pro Turisme d'Escaldes-Engordany.

"L'any passat vam iniciar la implementació dels punts liles a les festes majors i altres esdeveniments d'oci nocturn. Aquest any hem volgut fer un pas més, especialment en el que fa referència al consum d'alcohol i altres substàncies" ha comentat el director de Creu Roja, Jordi Fernández, durant la presentació del recurs que ha tingut lloc aquest dimarts a l'aparcament Parc Fluvial.

El RollingAnd, tal com ha detallat Fernández, comptarà amb la presència de diversos professionals formats que podran fer pedagogia a tots aquells joves interessats en el recurs i també disposarà de material com 'alcohol tests', preservatius, tires reactives de substàncies de drogues i tapa gots. Un recurs que funcionarà com un servei d'acompanyament i que està pensat perquè vagi sempre acompanyat del punt lila amb professionals sanitaris, d'atenció social i voluntaris.

"És impossible aconseguir el risc zero associat amb les substàncies als entorns recreatius, però sí que podem minimitzar-lo" ha assenyalat, la cap d'àrea de Salut Pública, Lara Kinder, qui ha afegit que és "un projecte pioner i necessari per la nostra comunitat i per salvaguardar el benestar de les persones". "Qualsevol entitat pública o privada del país podrà contractar el servei. Només cal que es posi en contacte amb nosaltres" ha indicat, Fernández.

Fernández ha ressaltat que el nou servei, adreçat a joves d'entre 16 i 35 anys i molt centrat en la prevenció, no té un objectiu sancionador. "Ni és el nostre objectiu, ni seria factible" ha remarcat, el director de Creu Roja, qui ha informat que la seva tasca serà a títol informatiu. "Per això, honestament, hi ha el cos de policia, que ha de tenir aquesta funció. Nosaltres farem més educació, més pedagogia, més sensibilització. En definitiva, parlarem amb la gent" ha assegurat. A més de la seva estrena a la festa major laurediana, Fernández ha avançat que el RollingAnd també serà present a la festa major de la capital aquest agost.