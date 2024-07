Detinguda una empleada d'una consulta d'odontologia per estafar a la CASS

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La policia va detenir ahir una dona de 57 anys acusada d'un delicte contra el patrimoni i un altre contra el tràfic jurídic per estafar a la CASS i a asseguradores privades. L'arrestada treballa a una consulta d'odontologia i passava prestacions que no s'havien realitzat tant a la Seguretat Social com a l'assegurança complementària i cobrava els dos reemborsaments, segons ha pogut saber el Diari.

La detenció s'ha produït a petició de la fiscalia per una causa que està judicialitzada, segons ha informat la policia, i de la qual no han trascendit més detalls,