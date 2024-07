Cues a la C-14 per un vehicle bolcat a Ribera d’Urgellet

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La carretera C-14 va registrar retencions ahir a la tarda al terme municipal de Ribera d’Urgellet, a causa d’un accident en què un turisme va bolcar.

Segons va informar la Direcció General d’Emergències, l’avís del sinistre va rebre’s a dos quarts de sis de la tarda al quilòmetre 169 de l’eix que connecta Tarragona amb l’Alt Urgell, a prop dels Hostalets de Tost. Per causes que ara s’investiguen, el conductor d’un cotxe va perdre’n el control i el vehicle va quedar cap per avall. Al lloc dels fets van desplaçar-se tres dotacions dels Bombers de la Generalitat, que van haver de treballar per retirar el turime sinistrat, que ocupava una part de la calçada. A més a més, va detectar-se una fuita d’oli del motor, per la qual cosa va haver-se de netejar la calçada. Pel que fa al conductor del vehicle bolcat, va patir ferides lleus i va ser traslladat amb una ambulància al Sant Hospital de la Seu d’Urgell.