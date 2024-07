Absència d’alguns escriptors andorrans a la Setmana del llibre a Barcelona

detail.info.publicated Agències Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Enguany és la 42a edició de la Setmana del Llibre en Català, una fira que posa en valor la tasca de les editorials i de les llibreries que aposten pel català. La cita andorrana sempre és dissabte el matí, aquest any serà el 28 de setembre i ja hi ha a punt l’elenc.

Després de la presentació institucional amb el discurs de la ministra de Cultura, Joventut i Esports d’Andorra, Mònica Bonell, el primer de presentar serà Jonathan López-Vera amb 'Història dels samurais' (Anem), seguit de Pau Castell amb 'La cacera de bruixes a les Valls d’Àneu' (Anem).

En el següent bloc, que s’ha titulat 'La nit és fosca' perquè es considera “narrativa inquietant”, hi participarà Eva Arasa amb 'Cossos estranys' (Medusa); el clàssic de Don Carpenter 'No parava de ploure' (Trotalibros); la barcelonina Rosa Olsa presenta 'Deu annexos a la mort d’Alícia Pinós' de Rosa Olsa (Medusa); i tanca el bloc Ludmilla Lacueva amb 'Vots de sang' (Llibres del delicte).

En solitari, Roser Porta presentarà 'Olor de sofre' (Editorial Andorra) i donarà pas al següent bloc, titulat 'Escriptores viatgeres a Andorra'. En aquest cas, Joan Peruga i Txema Díaz repetiran amb 'Shanghai-Andorra' (Editorial Andorra), el llibre que ja van presentar fa un any. Trotalibros presentarà 'Tren equivocat' de Rose Macaulay i 'Cares enmig de l’aigua' de Janet Frame; i finalment, Carles Sánchez parlarà d'’Èpica i història: l'Andorra d'Isabelle Sandy' (Masegosa).

Ja cap al migdia, Roser Calvo presentarà el llibre de viatges 'La dèria del viatge' (Llamps i trons) i Josep Mangot parlarà de la novel·la 'L’illa en flames' (Marinada).

Entre l’aposta del Govern d’Andorra i l’Associació d’Editors d’Andorra per formar part del catàleg de la Setmana del Llibre en Català, però, no hi és el Fiter i Rossell, l'andorrana Cristina Canut.