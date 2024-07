Vives destaca “el mèrit” d’Espot de convocar un referèndum

“Que el poble pugui manifestar-se sobre les grans direccions de futur que pren el seu país com és l’acord d’associació és positiu”, va manifestar el Copríncep episcopal i arquebisbe d’Urgell, Joan-Enric Vives, en una entrevista al programa Ara Andorra de la cadena COPE. Vives va posar en valor que el referèndum “és un mèrit del cap de Govern, que s’hi va comprometre”, tot recordant que té una majoria de suport àmplia al parlament i que en podria haver sortit “airós” sense sotmetre l’acord d’associació a una consulta vinculant. El Copríncep no s’hi va posicionar i va remarcar que respecta “totes les sensibilitats” però sí que va animar els andorrans a acudir a les urnes “a votar” i “sentir-se responsable”.

De fet, i qüestionat sobre l’auge de l’extrema dreta a Europa, va reivindicar la necessitat d’enfortir la democràcia i els seus valors. I va destacar que no és un fenomen que es visqui a Andorra, apuntant que una de les claus pot ser el sistema electoral que “no és proporcional pur, que és el que més els prima”.

Vives també va fer menció de les dificultats que travessa el país en matèria d’habitatge i que impacta en les dificultats del jovent per emancipar-se i d’altres qüestions d’actualitat, com la més candent i que afecta directament la institució que representa: el nomenament del seu successor, Josep-Lluís Serrano. Va celebrar que s’hagi repetit l’esquema que va protagonitzar ell fa 23 anys, quan va ser designat coadjutor per fer la transició amb el llavors Copríncep Joan Martí. “No és fàcil per a un eclesiàtic ser de cop bisbe i Copríncep”, va remarcar, amb les funcions inherents al càrrec de cap d’Estat. Per això considera important un període de convivència que no està determinat –”un, dos anys”, va apuntar– per tal “de fer camí amb mi, com jo fa 23 anys, d’ajudar i aprendre”.

Vives va destacar la preparació del coadjutor, el vessant diplomàtic i el domini dels idiomes i que, a més, provingui de la diòcesi de Tortosa, amb similituds amb la d’Urgell. “Estic molt content i molt satisfet, i crec que les autoritats d’Andorra també”, va asseverar l’arquebisbe d’Urgell.