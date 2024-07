Una dona confessa que va vendre droga durant quatre anys al Pas de la Casa

detail.info.publicated Gerard E. Mur Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La principal implicada en la macrocausa contra el tràfic de drogues ha admès durant l’inici del judici que va vendre droga (cocaïna principalment, però també haixix i èxtasi) durant quatre anys a l’establiment on treballava, a un bar del Pas de la Casa.

L’encausada ha explicat que els clients li enviaven un missatge demanant droga o es presentaven directament al local. Ella els servia un cafè amb la droga col·locada sota el sobre de sucre. La dona comprava la droga a un subministrador de confiança i ella la venia a un preu més alt per treure’n benefici. El major guany econòmic arribava durant la celebració de macrofestivals com ara l’SnowRow de GrandValira. “Els diners que guanyava amb la venda m’ajudaven a arribar a final de mes”, ha dit l’acusada, que s’enfronta a deu any de presó, que és la pena que demana el ministeri fiscal.

L'operació va sorgir arran d'una baralla la matinada del 7 de febrer quan uns visitants es van encarar en un dels venedors de la droga al Pas de la Casa. Al mes de març, durant l'operació, anomenada Big Bang, es va detenir a quatre persones. Els detinguts van ser tres homes de 33, 38 i 50 anys i una dona de 46 anys, tots residents al Principat. La quantitat d'estupefaents, tant en roca com en dosis preparades per a la venda, va representar una de les quantitats més importants d'aquesta droga intervinguda al país.