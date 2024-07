Ous d’alçada

L’alçada del lloc on està ubicada l’explotació, a la carretera canillenca de Montaup, dona nom a aquest projecte (Ou 1900) que Sandra Balcon va endegar després d’anys dedicada a la docència. La marca de la casa és un ou ecològic i de proximitat, 100% d’Andorra. Moguts per l’agricultura extensiva, la granja prioritza el benestar de les gallines, que conviuen en total llibertat i en plena natura. És la primera d’ecològica al Principat.

“La comercialització de l’ou és una feina bastant dura, les gallines ponen cada dia” Sandra Balcon, Propietaria de l’Ou 1900

Les gallines estan separades en dos espais dins de la granja. Les que es veuen només arribar són les velles, “l’any vinent marxaran”, encara que “normalment les guardo dos anys”, explica Balcon. Ella no porta les gallines a l’escorxador en el moment que es fan grans sinó que les ven a França, ja que tenen el costum de fer el sauvetage des poule. La gent que és pagesa les compra per salvar-les. I les que estan a la part de dalt són les noves, les últimes que ha comprat, 500. Entre total en té unes 970. Encara que ha tingut alguna baixa ja que l’any passat va venir una àliga i en va matar algunes.

Aquesta grangera tenia molt clar que volia treballar per ella i estar a l’aire lliure després de més de 30 anys dedicats a donar classes. Creu que fer el que li agrada és una bona manera de retirar-se en el moment que s’hagi de jubilar. L’escola va ser la seva vida però aquí té molta llibertat, remarca que “la comercialització de l’ou és una feina bastant dura, les gallines ponen cada dia i els has de recollir diàriament”. Després d’aquest procés els ha de baixar a la sala de conservació que té al costat de casa seva a Canillo. En aquesta sala prepara els ous per als clients; els mesura i els conserva per dates i lots. La diferenciació dels seus ous és que són ecològics. I les gallines són d’agricultura extensiva, és a dir, un sistema que maximitza la capacitat per a la plena productivitat a curt termini del sòl. No només s’utilitzen recursos naturals, sinó que també se’n busca el manteniment a llarg termini i permet una convivència entre l’ambient natural i l’explotació agrícola. Amb aquest sistema hi ha molt més risc de malaltia perquè els animals viuen fora i amb el clima que toca. A més, les gallines estan criades a 1.900 metres d’alçada, cosa que aporta una millor qualitat a l’ou. També té una certificadora que va a comprovar que la seva matèria és ecològica i disposa d’un certificat que ho ratifica.

Pel que fa al manteniment de la granja, a l’hivern té una turbina amb la qual treu la neu del recinte. “També les poso a un costat determinat perquè estiguin més arreplegades i els trec 200 o 300 metres de neu i estan tot el dia a fora, igual que a l’estiu. Encara que a les 17.30 ja és fosc”, apunta.

Els ous es poden trobar als establiments Biocop d’Escaldes-Engordany i Garrallà de la Massana i en serveix a molts restaurants del país com el Beç, el Kram, Can Manel, al Park Hotel, al Kanvium, el Criterium, a l’Hermitage, l’Hotel Grau Roig, la Cort de Popaire i a l’hotel Naudi. També treballa per a privats.

Cada dia agafa 807 ous, xifra que equival a 5.649 ous a la setmana aproximadament. “Les gallines necessiten a nivell físic i psíquic fer banys de sorra, se la posen per damunt, cosa que també ajuda que no tinguin polls”, explica la propietària.