La presa en consideració de la proposició de llei sobre els productes CBD autoritzats a la venda i al consum que havia presentat Andorra Endavant ha estat tombada amb els vots en contra de la majoria i del conseller general no adscrit. Des de l'oposició el grup parlamentari socialdemòcrata ha lamentat que la no presa en consideració és "una oportunitat perduda". Judith Casal, ha manifestat que "el que hauríem de fer més enllà de les paternitats legislatives" és debatre sobre aquesta qüestió.

La consellera de Concòrdia, Maria Àngels Aché ha posat en relleu que no prendre en consideració aquest text és "contrari a l'essència institucional" i ha destacat que s'ha perdut l'oportunitat d'escoltar experts i la ciutadania en un treball que s'hauria pogut dur a terme en el marc del Consell General.

El ministre Guillem Casal, ha defensat que precisament en pro d'aquest diàleg que propugnen els grups parlamentaris és a través d'un projecte de llei en què ja treballa el Govern que es dona aquest "diàleg i pluralitat", ja que si es tracta d'un projecte de llei el Govern pot dir-hi la seva. "El debat ha de ser el més ampli i plural possible" ha defensat Casal, que ha afegit que amb un projecte de llei es pot ser "més rigorós" i també es poden buscar els consensos possibles.

Govern i la majoria han criticat que la proposició de llei presentada per AE és "massa genèrica" i han retret, com també ho ha fet el conseller general no adscrit, Víctor Pintos, que s'hagi presentat quan des de la formació també es va donar suport al mes de juny a la proposta de resolució perquè des de l'executiu es treballi un text per regular el cànnabis.

El ministre ha demanat, en el marc del debat que cal ser "curosos" a l'hora de fer certes afirmacions i ha recordat que els medicaments per a ús terapèutic ja estan permesos amb prescripció mèdica i, per tant, ha apel·lat a no fer un "debat simplista". I ha retret a AE que el seu text no prevegi la traçabilitat i que es vulgui "regular un sector en conjunt" la qual cosa fa que "no es pugui ser genèric".

La presidenta suplent del grup parlamentari d'Andorra Endavant, Noemí Amador, ha defensat que la proposició de llei sobre els productes CBD autoritzats a la venda i al consum que han presentat "no vol legalitzar" la droga sinó que el que es busca és regular el CBD amb finalitats terapèutiques "en benefici de la qualitat" de les persones que pateixen malalties greus i ha remarcat que si s'ha establert un marc genèric ha estat perquè posteriorment via reglamentària es pugui desenvolupar. També ha defensat que si van votar a favor de la proposta de resolució va ser perquè "ja sabien" que el Govern no emetria un criteri favorable al seu text.

En aquest sentit, Amador ha defensat la "voluntat de protegir la salut pública", adaptar la normativa andorrana a les internacionals i ha defensat que la traçabilitat i el control es pot regular reglamentàriament. La consellera ha reivindicat que aquesta regulació "és crucial perquè hi hagi un ús terapèutic segur i regulat del CBD" i que serveixi per regular la "protecció a la salut pública, la diversificació econòmica" i l'homogeneïtzació amb els països veïns.

Quant al fet que un jove es trobi a la presó per un "buit legal", segons Andorra Endavant per tenir uns productes que no estan considerats droga, el president del grup parlamentari demòcrata, Jordi Jordana, ha etzibat que no es pot "transformar" el debat en un tema judicial. I també hi ha intervingut el cap de Govern, Xavier Espot, que ha defensat que el que no s'ha de fer és "resoldre" qüestions processals "a cop" de legislació. I ha destacat que el text presenta una base "molt fluixa i poc treballable" i ha defensat que no es nega "el debat parlamentari".

Aprovada l'adhesió al conveni internacional de Viena

En la sessió de Consell General celebrat aquest dilluns, han estat aprovats per assentiment la proposta d'adhesió al conveni internacional de Viena sobre la circulació viària i sobre la senyalització viària. Tal com ha comentat la ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, s'obre la porta al reconeixement generalitzat i recíproc dels carnets de conduir i s'homogeneïtza la senyalització i ha remarcat que donen seguretat jurídica en aquests dos àmbits. I qüestionada pels consellers de l'oposició Jordi Casadevall (Concòrdia) i Pere Baró (PS) sobre per què aquests textos no s'han assumit abans, Tor ha defensat que la normativa andorrana ja contemplaven en certa manera aquests convenis i que hi havia acords bilaterals de reconeixement de permisos, També ha manifestat que no li consta que hi hagi altres convenis amb una adhesió preconstitucional que no s'hagi regularitzat.

Des de l'oposició també s'ha demanat que es "prioritzin" certs convenis per evitar la doble imposició entre aquells que siguin de l'òrbita europea. Ho han fet en el marc de l'aprovació, per assentiment, dels acords amb Corea del Sud i Lituània. Baró ha defensat que s'impulsi l'acord amb Alemanya i al seu torn, Pol Bartolomé, ha destacat que els CDI per "si sols no donen resultats" sinó que cal una política de promoció econòmica i ha lamentat que s'ha anat "perdent el component estratègic" dels CDI i que cal que es prioritzin els de l'entorn més immediat. El ministre de Finances, Ramon Lladós, ha reconegut que un CDI "no és una eina màgica" però ha recordat que els acords són bidireccionals i que també obre la porta que els empresaris andorrans puguin anar a aquests mercats i ha reconegut també la importància de l'acord amb Alemanya, però ha recordat que és "complex". Lladós ha recordat que les negociacions amb Corea del Sud van arrencar el 2021 i amb Lituània el 2015 i ha defensat l'interès estratègic dels dos països.

També ha rebut el suport de tots els consellers generals l'acord marc entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern de la República Francesa sobre cooperació sanitària transfronterera, que tal com ha defensat la ministra de Salut, Helena Mas, millora l'accés a l'assistència sanitària de qualitat.