La inflació baixa al 3,2% per les rebaixes de roba i alimentació

L'Índex de Preus de Consum (IPC) del juny ha baixat al 3,2%, segons la variació anual actualitzada que publica avui Estadística, el que representa una baixada de sis dècimes respecte al 3,8% que es va registrar al maig. La inflació subjacent, que no inclou productes frescos ni energia, ha quedat en un 3,4%, dues dècimes per sobre de l'indicador del maig.

El departament d'Estadística indica que la variació mensual del juny ha estat del 0,2% i ha estat motivada per la disminució dels preus dels vestit i calçat, aliments i begudes no alcohòliques i transports. Aquest grup ha tingut una baixada de sis dècimes, situant-se al 3,3%, per la disminució dels preus dels carburants. I destaca que aquesta rebaixa ha compensat l'increment del grup d'habitatge, aigua, gas, electricitat i altres combustibles.

La comparativa amb els països veïns indica que l'IPC d'Espanya al juny ha estat del 3,4%, dues dècimes per sota de la xifra del maig. I a França s'ha situat en el 2,2%, una dècima inferior a l'índex del mes anterior.