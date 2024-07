GosSOS reivindica la prohibició a la venda d’animals de companyia

El nombre de gossos abandonats entre el juny de l’any passat i el d’aquest any ha estat de 92, i el nombre d’animals que han estat adoptats en el mateix període ha estat de 90. Respecte al període 2022-2023, les entrades a la gossera han disminuït aproximadament un 10% i les adopcions s’han mantingut. GosSOS, que en gestiona l’equipament, advoca perquè “a Andorra ha d’estar prohibida la compravenda d’animals de companyia”.

Diversos són els motius pels quals els amos deixen els animals a la gossera. De vegades perquè per motius de salut o de canvi de residència no poden continuar fent-se càrrec de la mascota i l’han de cedir. L’any passat hi va haver un nombre notable de casos d’aquest tipus. Altres entrades són les de gossos errants, que els serveis de circulació dels comuns o bé els banders troben al carrer o a la muntanya i no tenen identificador, ni xip i, per tant, propietari a qui contactar. Amb menys freqüència, entren gossos en custòdia, de persones que estan en un procés judicial o pateixen algun tipus d’incapacitat i no es poden fer càrrec de l’animal.

Amb l’arribada de les vacances d’estiu, es dona un dels motius més freqüents d’abandonament, alguns propietaris decideixen que en ser vacances i no tenir amb qui deixar el gos el més senzill és abandonar-lo. Des de l’entitat afirmen que han observat que sovint qui fa això és perquè no sap que existeixen uns serveis en què cuiden el gos en l’absència de la seva família. És un recurs que assumeix cuidar al gos de manera temporal i que ha de pagar cadascú, la qual cosa pot resultar un inconvenient. La gossera ofereix aquest servei, sempre que hi hagi disponibilitat de places.

LES ADOPCIONS

GosSOS assegura que la taxa de retorn després d’una adopció és molt baixa i puntual perquè els processos que realitzen són força estrictes, fet que no permet gaire marge d’error en adjudicar una família al ca. Intenten que les possibilitats i l’estil de vida dels adoptants s’adapti a les necessitats del gos en adopció. Per exemple, un gos que necessiti molt exercici ha de conviure amb una família que tingui un estil de vida actiu. Previ a l’adopció, hi ha un període de prova que anomenen preadopció i que consisteix a valorar la convivència entre el gos i els adoptants durant uns dies. Si tot és correcte, es formalitza l’adopció.

Tenir un animal de companyia comporta despeses, però habitualment no es produeixen cessions per motius econòmics. Quan la despesa és extraordinària, per un tractament veterinari fruit d’alguna patologia, sí que algunes persones contacten amb l’associació per buscar ajut. Així doncs, des de GosSOS tenen dues línies d’ajut en aquest àmbit: un banc d’aliments i un programa d’ajuts veterinaris. Intenten donar resposta a les peticions que reben, però no sempre ho aconsegueixen perquè els recursos que mobilitzen els destinen en primera instància a les necessitats de la gossera. Per millorar la quantitat de recursos que obtenen, la ciutadania té l’oportunitat d’associar-se a GosSOS, fent-se voluntari o ajudant econòmicament tant comprant el marxandatge de l’entitat com fent donacions.