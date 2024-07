La Cambra no veu una amenaça en les grans superfícies de la Seu

Dimecres es va obrir un supermercat de la marca Aldi a la Seu d’Urgell que va ser anunciat a bombo i plateret, des d’un mes abans, també al Principat –encara a moltes marquesines es pot trobar la publicitat–. En declaracions als mitjans, el responsable d’expansió de la companyia a la zona va comentar que “nosaltres busquem fer un supermercat de proximitat, evidentment tenim una zona d’influència i Andorra està dins”. És la segona gran superfície de comerç alimentari de la zona, que li farà la competència al gegant valencià de Mercadona.

“No sabem si els números els sortiran amb el mercat andorrà, el diferencial no és tan gran”

“Amb l’IGI és un cas de competència deslleial, tot i que aquí sigui d’un 1% en l’alimentació” Josep Maria Mas, President de la Cambra de Comerç

Des de la Cambra de Comerç, les noves obertures comercials dins aquesta zona d’influència d’Andorra no han passat desapercebudes. Tot i això, no posen el crit al cel per aquests moviments empresarials i el motiu de fons és l’escepticisme amb els possibles guanys de compradors andorrans. “Realment, no acabem de saber si els números els sortiran amb el mercat andorrà, creiem que el diferencial no és tan gran”, va comentar el president de la Cambra de Comerç, Josep Maria Mas, en una conversa amb el Diari.

Un dels motius de pes que recolzen el seu discurs és que l’IVA en l’alimentació “és pràcticament nul, com ara l’oli o els productes de primera necessitat”, va apuntar Mas. El president de la Cambra va reconèixer que hi ha una petita afectació a les superfícies del Principat, malgrat que “potser no és tan gran, ens afecta amb el que és el consum intern”. No obstant això, va posar en relleu que “almenys fins ara tampoc ha estat tan significatiu”. L’organització empresarial no s’ha vist interpel·lada pel sector a calcular les possibles pèrdues, donat que els mateixos empresaris no ho veuen com una amenaça amb incidència directa sobre els seus guanys.

Hi ha dos punts en què sí que la Cambra és més crítica: en els impostos i la publicitació. Pel que fa a la càrrega impositiva, Mas va titllar de “competència deslleial” la pèrdua de beneficis per al país a través dels diners que es deixen d’ingressar amb l’IGI dels productes alimentaris, “tot i que a Andorra sigui d’un 1%”. El president de la Cambra troba que la pràctica suposa que l’estat sigui una víctima col·lateral de la situació, encara que, amb les dades del govern espanyol del retorn de l’IVA amb l’anomenat tax free –donat que són les úniques que es tenen envers l’afer–, creu que “evidentment n’hi ha, però no és tan significatiu en comparació amb la part del que es compra aquí”. A més, va afegir que “per altres productes de més valor, segurament sí”. Pel que fa a la publicitació, Mas va definir com “poc ètic” els anuncis al Principat, ja que “nosaltres no anem a baix a fer el mateix”.

De fet, Mas considera que el principal perjudicat és el mateix petit comerç de la Seu d’Urgell, que tradicionalment “té molta visita de tota la comarca”. L’aterratge dels gegants de l’alimentació també ha provocat un canvi d’hàbits entre els andorrans, ja que Mas recorda que “normalment, anàvem a la Seu a comprar al mercat i ara sí que hi ha una part, perquè és una part, que van a comprar en aquestes grans superfícies”.