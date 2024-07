Traumatologia és l’especialitat que més desplaçaments a fora genera

La cirurgia ortopèdica i traumatològica és l’especialitat mèdica que genera més volants de desplaçament a la sanitat espanyola, que és la destinació que trien de manera molt majoritària els pacients andorrans que es tracten fora del Principat. Amb les dades del 2023 sobre la taula, Espanya va generar 22.450 volants nous de desplaçament pels 348 que es van emetre per fer ús de serveis mèdics francesos. No obstant, les dades facilitades per la CASS en resposta a una demanda d’informació de Concòrdia indiquen que hi ha hagut una davallada notable dels desplaçaments tramitats per aquesta especialitat: al 2019 es van superar els 7.000 mentre que l’any passat van ser 3.642. Cal recordar que un dels objectius del SAAS els darrers anys ha estat enfortir aquesta àrea mèdica per tal de recuperar usuaris que marxaven a fora.

El descens de volants tramitats és, de fet, un escenari que s’ha donat en global els anys postpandèmia: van caure a la xifra més baixa el 2020 amb 19.922 (sempre parlant d’Espanya) i ha anat incrementant-se any rere any malgrat no arribar als números del 2019, quan en total se’n van gestionar uns 30.500.

Tornant al 2023, especialitats que també generen un volum notable de visites a Espanya són l’oftalmologia, amb prop de 2.500 o la cardiologia, amb prop de 2.000. Superen el miler també la neurocirurgia o la ginecologia.

SATURACIÓ AL PAÍS

Òbviament una de les qüestions que expliquen els desplaçaments són la necessitat de tractaments que la sanitat del Principat, per la seva dimensió, no pot oferir. Però una altra de les opcions que contempla la via preferent, el circuit que regula les condicions d’accés al finançament, és la saturació de determinades especialitats, que impedeix al pacient visitar-se en un termini raonable. Una qüestió que també demanava Concòrdia a l’executiu feia precisament referència a la ràtio d’usuaris per especialitat mèdica al Principat els darrers cinc anys. Les dades facilitades per la CASS apunten el nombre de pacients que han generat visites a una determinada especialitat durant l’any (siguin reemborsades o privades) i el total de prestadors que han exercit aquella tasca, ni que fos puntualment per una substitució. I amb les dades del 2023 i fent una mitjana es conclou que la ginecologia amb 13 prestadors i 16.503 pacients supera el miler per professional i que es viuen situacions similars o encara de més acusades a la cardiologia (prop de 8.000 pacients per 4 prestadors), l’endocrinologia (2.456 pacients per dos facultatius), l’al·lergologia (2.000 pacients i un especialista) o l’angeologia i cirurgia vascular (5.000 pacients per 2 facultatius). En el cas de la traumatologia, amb 15 prestadors, els pacients estan sobre els 7.300. I la dermatologia, que tradicionalment és una especialitat que genera notables llistes d’espera, va generar una ràtio de pacients/prestadors de 9.699 per 10, amb la qual cosa la mitjana no va arribar al miler d’usuaris per professional. Són dades que s’han de contextualitzar perquè el volum d’activitat no és uniforme entre els metges d’una determinada especialitat ni tampoc el nombre de visites que necessita un pacient; algunes persones potser acudeixen un únic cop a la consulta. La formació política –la demanda és concretament de la consellera Núria Segués– demana també l’evolució del nombre de facultatius adscrits al SAAS els últims anys. La variació a l’alça és el nombre d’assalariats: el 2019 eren pràcticament 111 i l’any passat estaven sobre els 141. La xifra més elevada són els 32 adscrits al servei d’urgències però és un nombre pràcticament idèntic al del 2019, quan eren pràcticament 31. La quantitat de metges per compte propi s’ha mogut sobre la seixantena en el període. El SAAS també aporta l’evolució de la graella salarial del facultatiu amb especialitat i s’indica que ha crescut des de l’any 2019 en prop de 700 euros, sent el salari de prop de 4.900 euros.

LES DADES

1. ESPANYA, DESTINACIÓ MAJORITÀRIA

L’any passat es van tramitar 22.450 volants nous de desplaçament per tractar-se amb metges espanyols i poc més de tres centenars per fer-ho a França.

2. NECESSITAT, PERÒ TAMBÉ LLISTES D’ESPERA

La dimensió de la sanitat implica que problemes complexos s’hagin de tractar a fora però també es poden sol·licitar desplaçaments per llistes d’espera.

3. L’HOSPITAL GUANYA UNS TRENTA METGES

L’hospital tenia l’any passat uns 141 metges assalariats i 60 de liberals, una trentena més que el 2019 però exclusivament pel creixement dels primers.