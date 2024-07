El teletreball és una opció residual a l’administració

El comú d’Ordino té des de fa poc més d’una setmana un reglament específic per regular el teletreball i institucionalitza que els empleats de la corporació –els qui tinguin feines que no fan obligatòria la seva presència al lloc de treball– poden sol·licitar fer la feina a distància dos dies a la setmana a escollir de dimarts a dijous. Només una altra corporació parroquial, Escaldes, recull a la seva normativa de funció pública aquesta possibilitat malgrat que, a diferència d’Ordino, la circumscriu a unes situacions concretes. Cap de les altres corporacions parroquials ho té regulat tot i que algunes com Sant Julià hi estan treballant. El Govern també ho està fent, seguint el mandat de la Llei de la funció pública, en vigor des de l’estiu del 2022 i que els donava un any per fer-ho.

Cas per cas, Escaldes ho contempla en el reglament de la funció pública en vigor des del gener del 2023 i explicita que el personal podrà fer la feina a distància quan sigui requerit pel comú per situacions d’emergència o per iniciativa pròpia per causes sobrevingudes com la malaltia d’un membre de la unitat familiar, un accident domèstic o qualsevol altra causa que li dificulti el desplaçament al lloc de feina però no li impedeixi prestar els seus serveis.

Malgrat que no disposin d’una normativa específica, algunes corporacions matisen que la fórmula s’autoritza en algunes circumstàncies. També ho fa el Govern. De fet, la pandèmia va forçar les administracions (i empreses) a adaptar-s’hi per seguir funcionant i és una opció que ha quedat. El comú de Sant Julià precisa que “el reglament de què disposa el comú en quant a la regulació del teletreball data de l’època covid” i que “hem rebut alguna demanda de treballadors, que s’ha tractat de manera individual” i majoritàriament de “curta durada” i per respondre a necessitats de conciliació familiar o malaltia que impedeix el desplaçament a la feina. Ara s’hi està treballant amb una normativa àmplia, que contempli tots els aspectes legals, des de la cobertura CASS al tractament de dades sensibles o la protecció de dades. I és una de les qüestions que s’estan abordant en el marc de la taula de treball de personal que es va constituir a l’inici de mandat, amb representants dels treballadors i del sindicat.

La Massana apunta que malgrat no tenir regulació, sí que s’ha autoritzat el teletreball en cas que algun empleat ho necessiti. Ni a Encamp ni a Canillo és una fórmula que estigui recollida en la normativa però a la corporació liderada ara per Jordi Alcobé indiquen que malgrat que no està previst ara per ara sí que se’n va parlar l’anterior mandat i que és una possibilitat que es posi de nou sobre la taula.

A Andorra la Vella plantegen reticències perquè “considerem que molts dels serveis que proporciona el comú a la ciutadania necessiten una atenció directa i presencial” i perquè “el treball presencial afavoreix la cohesió d’equip i l’esperit de comunitat entre els treballadors”. No obstant, també n’admeten els beneficis i tot i no ser una prioritat no el descarten tenint en compte l’objectiu d’atendre les necessitats de la plantilla, les condicions laborals i la qualitat del servei.