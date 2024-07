El sindicat de mestres avala el pla per revertir els resultats del PISA

detail.info.publicated Dolors Moreno Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El ministeri va compartir a principis de mes amb els claustres dels centres educatius els resultats dels dos informes PISA for Schools als qual s’han sotmès alumnes de 15 anys de l’escola andorrana el 2018 i el 2022 i també el pla de treball per revertir uns resultats per sota de la mitjana de l’OCDE. El Sindicat d’Ensenyament Públic (SEP) celebra que “s’hagin fet públics els resultats i aquestes primeres línies d’acció” i que el pla de treball del ministeri també doni autonomia als mateixos centres per tal que puguin emprendre mesures en funció de la pròpia realitat. “Serà la manera de fer molt més partíceps els professors, mestres, col·laboradors... perquè puguin fer propostes de millora i siguin més quirúrgiques d’acord amb les condicions i realitats de cada centre”, va afirmar Sergi Esteves, secretari general del SEP. Cal recordar que les mesures anunciades pel ministre i el secretari d’Estat d’Educació, Ladislau Baró i Josep Anton Bardina, respectivament, van ser l’augment d’hores lectives dedicades a les competències en llengües i matemàtiques. En tot cas, Esteves va recordar que les funcions del SEP estan especialment focalitzades en els drets laborals del cos de docents. I com la resta del personal de l’administració estan a l’expectativa de l’estudi de graelles salarials que ha de tirar endavant funció pública. “Aquest curs les converses amb Educació i Funció Pública han anat bé i hi ha bona entesa. Al final tot dependrà del pressupost i la voluntat política”, va indicar Esteves. També s’ha de desenvolupar el pla de carrera al cos de docents.