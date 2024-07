Límits a l’accés a la muntanya?

detail.info.publicated Agències Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Des de l’Andorra Epic, al Comapedrosa Mountain Festival, passant per la Jorma Volta als Ports, també La Purito, seguit per la Travessa Pas de la Casa i acabant amb els Campionats del Món UCI de BTT, Andorra es farceix d’esdeveniments esportius en campanya d’estiu. La realitat mostra que les muntanyes d’Andorra tenen una elevada afluència a l’hivern i que aquesta és cada vegada més habitual a l’estiu. Així mateix, les estacions d’esquí, resistint costi el que costi al canvi climàtic, són progressivament menys sostenibles i es troben amb grans desafiaments per mantenir la seva viabilitat, fet que posa en qüestió la seva sostenibilitat a llarg termini. Però res sembla perdut, ja que a mesura que l’interès per explorar les muntanyes creix, Andorra veu en això una oportunitat per diversificar la seva oferta turística i reduir la seva dependència del turisme d’hivern. Així doncs, aquesta doble perspectiva reflecteix la complexitat de gestionar l’equilibri entre desenvolupament econòmic i sostenibilitat ambiental en un país petit com Andorra.