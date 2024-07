El gym dels youtubers

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Youtubers i influencers s’han normalitzat en el paisatge andorrà, bàsicament pels seus cotxes esportius i uns capricis de luxe que la majoria de persones no es poden permetre. Es podria pensar que gent com aquesta, també amb culte al cos i a la imatge física, és clienta habitual dels gimnasos més populars i coneguts del país per la seva exclusiva clientela: polítics, empresaris i persones de bon estatus. Sorprenent no és així. El gimnàs de referència d’aquestes estrelles de les xarxes socials és Els Serradells, un equipament públic del comú d’Andorra la Vella amb uns preus molt populars i dels més assequibles d’Andorra.