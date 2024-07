Espot assegura que el 70% dels pisos turístics es mantindran en funcionament

Xavier Espot va avançar ahir, en una entrevista al programa Ara Andorra de COPE Catalunya, que l’objectiu del projecte de llei respecte a l’habitatge que presentarà el Govern és el de convertir, com a màxim, un 30% dels pisos turístics en habitatge de lloguer residencial en un període de cinc anys, mantenint un 70% d’habitatges turístics. L’anomenada “llei òmnibus” hauria d’haver estat aprovada al consell de ministres del dia 3 de juliol, però no va arribar a passar el primer filtre de Govern. Segons la ministra Conxita Marsol, encara calia tancar algunes qüestions.

Espot va qualificar a Andorra com “un país amic del turisme” i va remarcar que el Principat depèn directament d’aquest sector. “El 40% del PIB depèn directament del turisme i l’aspiració és continuar rebent molts visitants més”. Per contra, va apuntar que no es pot seguir creixent al mateix ritme, ja que l’any passat es van rebre més de deu milions de visitants. Unes xifres que considera espectaculars. “Ha de moderar-se el creixement turístic en la línia de substituir el perfil del turista actual per un de més valor afegit”, va afirmar el cap de Govern.

Espot també va parlar sobre l’acord d’associació amb la Unió Europea, on va anunciar que amb aquest acord s’acabarà el roaming per als espanyols que visiten Andorra. “S’ha pactat que en un termini màxim de set anys, tots els operadors hauran d’aplicar obligatòriament el roaming. Tot i això, el cap de Govern va assenyalar que s’estan negociant convenis amb diferents operadores telefòniques per poder aplicar aquest avantatge al més aviat possible.

L’acord d’associació ja està tancat, i el primer semestre de l’any 2025 se sotmetrà a votació en un referèndum vinculant, va recordar Espot. El cap de Govern es va mostrar inquiet i preocupat a causa dels resultats negatius d’altres consultes que hi ha hagut en altres països, però, tot i això, Espot confia en el poble andorrà. “A llarg termini la prosperitat econòmica i social d’Andorra passen per aquesta fórmula. No hi ha alternativa viable al marge d’aquest acord”, va afirmar Espot, que també va voler destacar que amb l’acord, Andorra podrà participar dels treballs de creació i modificació dels acords que vinguin imposats per Europa, una cosa que avui dia no es pot fer, va remarcar.

L’acord d’associació, va recordar el cap de Govern, permetrà que els professionals liberals andorrans puguin participar en el mercat interior europeu, mentre que els estrangers que vulguin venir a operar al mercat andorrà es trobaran amb certes restriccions. “Les persones que vulguin venir a treballar a Andorra s’hauran de sotmetre a un règim controlat a través de quotes d’immigració”, va afirmar Espot.

Respecte al creixement de la ultradreta a Europa a causa del fenomen migratori, el cap de l’executiu va fer autocrítica, però va remarcar que a Andorra no s’ha donat aquesta situació perquè “hem estat capaços de gestionar convenientment el fenomen migratori”. Espot va recordar que “Andorra s’ha construït gràcies a la immigració” i que és important continuar mantenint aquesta política. Per facilitar la integració dels nouvinguts, el cap de Govern va fer valer la proposta de la nova Llei del català, que va remarcar que una vegada va sortir la notícia, els cursos per aprendre l’idioma es van omplir.