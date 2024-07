Els banders inicien el recompte d’isards, muflons i cérvols

El cos de banders va anunciar ahir a través d’un vídeo publicat a les xarxes socials l’inici del recompte que serveix per elaborar el cens anual de població de les espècies animals que poden ser objecte de caça a Andorra. Una tasca que duran a terme sobre el terreny agents de cos durant les properes tres setmanes i que, per exemple, ha de servir de base per xifrar la quantitat de captures que el ministeri de Medi Ambient i Agricultura permetrà a les colles de caçadors durant la Setmana de l’Isard que se celebrarà a mitjan setembre.

“Especialment a l’estiu, el cos de banders dedica gran part del temps a realitzar els censos de població d’aquelles espècies amb un interès cinegètic com l’isard, el mufló o el cérvol”, exposa el membre del cos de banders que apareix al vídeo explicatiu. “Aquestes espècies, actualment, no tenen depredadors naturals que les regulin. En conseqüència, la caça esdevé necessària per evitar sobrepoblació, malalties i competències entre espècies”, afegeix. En aquest sentit, remarca, l’objectiu és gestionar els ecosistemes naturals d’Andorra i tenir poblacions sanes i equilibrades entre la fauna salvatge.