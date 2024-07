El Copríncep revindica protegir la democràcia i participar del referèndum d'adhesió a la UE

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Copríncep d'Andorra, Joan Enric Vives, ha reivindicat "protegir la democràcia i els seus valors" respecte a l'acord d'adhesió a la Unió Europea. Ho ha manifestat en una entrevista en el programa 'Ara Andorra' de la Cope Catalunya aquest matí. L'arquebisbe ha destacat que els partits extremistes no han entrat al sistema andorrà perquè no hi ha un sistema proporcional pur, que és el que més els hi afavoreix. També creu que tardaran a entrar al Consell.

Vives s'ha mostrat a favor del referèndum per aprovar l'acord d'associació i ha animat als andorrans a participar i sentir-se responsables del seu futur. També ha valorat el mèrit del cap de Govern per permetre votar al poble andorrà, ja que "podria haver enviat l'acord directament al Consell, on té majoria absoluta" ha remarcat el Copríncep.

L'arquebisbe d'Urgell s'ha mostrat content pel nomenament de Josep Lluís Serrano com a nou bisbe coadjutor. Vives ha remarcat que per ell "comença una nova etapa vital i l'aprenentatge de deixar al nou bisbe."