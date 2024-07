92 gossos abandonats en un any

El nombre de gossos abandonats entre el juny de l'any passat i el mateix mes d'aquest any ha estat de 92. Paral·lelament, el nombre d'animals que han estat adoptats en el mateix període de temps ha estat de 90. Si es comparen aquestes dades amb el període 2022-2023 tenim que les entrades han disminuït aproximadament un 10% i les adopcions s'han mantingut. Segons les dades, es denota una preferència d'adopció pels gossos que són més joves, segons fonts de la direcció de GosSOS Andorra. "Creiem que a Andorra ha d'estar prohibida la compravenda d'animals de companyia", asseguren des de l'entitat i és el motiu pel qual només parlen de xifres d'adopció.

Per a poder mantenir i tenir una entitat funcional, GosSOS compta amb diversos tipus de voluntaris. Una quinzena de persones ajuden una o diverses vegades a la setmana o fins i tot diàriament. A banda, cada any passen centenars de persones a ajudar, moltes d'elles joves, de manera més esporàdica.

Amb l'arribada de les vacances d'estiu, es dona lloc a un dels motius més freqüents d'abandonament, alguns decideixen que en ser vacances i no tenir amb qui deixar el gos el més senzill és abandonar-lo. De fet, des de l'entitat afirmen que han observat que sovint qui fa això és perquè no sap que existeixen uns serveis en què cuiden al gos en l'absència de la seva família. La gossera ofereix aquest servei, sempre que hi hagi disponibilitat de places. L'entitat destaca que tenen línies d'ajut per les despeses que comporta tenir un animal de companyia. GosSOS compta amb un banc d'aliments i un programa d'ajuts veterinaris.

Andorra té una llei de protecció dels animals en vigor des del 2016. Des de l'entitat animalista asseguren que és una llei que segurament s'actualitzarà i es mostren optimistes per poder aportar la seva visió i opinió.