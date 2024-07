La visita de Macron s’emplaça a principi de l’any vinent

Oficialment, la festa nacional francesa se celebra el 14 de juliol, que enguany cau en diumenge. I justament per aquesta coincidència, l’ambaixada de França a Andorra va avançar la recepció oficial de la commemoració a ahir, divendres, per poder rebre més representants institucionals. Jean-Claude Tribolet, l’ambaixador, va valorar positivament que les autoritats acceptessin anticipar la festivitat i així “poder acollir un grup més nombrós d’assistents”.

“Seguirem col·laborant en el desenvolupament de la cultura francesa a Andorra”

Jean-Claude Tribolet, Ambaixador de França



En declaracions als mitjans, Tribolet va voler destacar el “bon estat de salut” en què es troben les relacions entre Andorra i França. L’ambaixador va explicar que, ara per ara, no preveu deixar de manera imminent el càrrec, en el qual ja porta quatre anys, “uns anys meravellosos amb un inici complicat per culpa de la pandèmia”. Tribolet vol, almenys, poder organitzar la visita al Principat del Copríncep francès, Emmanuel Macron. La segona visita del president de la República Francesa s’emplaçaria a començament del 2025.

“Sigui quin sigui el color del nou govern, les relacions bilaterals es mantindran intactes”

Jean-Claude Tribolet, Ambaixador de França





Quant a la col·laboració bilateral entre els dos països, Tribolet va remarcar com a fet “important” la trobada recent entre Xavier Espot, el cap de Govern (que també és president de FEDA), i Luc Rémont, el president-director general d’EDF (Électricité de France), per signar una renovació de l’acord d’entesa entre les dues companyies elèctriques. “El nou conveni ha servit, entre d’altres coses, per impulsar la possibilitat d’activar un nou grup suplementari de producció hidroelèctrica a la central francesa de l’Ospitalet”.

CARRETERES I CONTRABAN

L’altre projecte de rellevància que va voler destacar l’ambaixador és el de la millora de l’accés viari a Andorra per la banda francesa. Precisament, el cap de Govern i el prefecte de l’Arieja, Pierre-André Durand, van reunir-se aquesta setmana per abordar les relacions transfrontereres i aquells temes que demanen una atenció més urgent. Pel que fa a les carreteres, Tribolet va recordar que ja s’estan efectuant treballs importants de millora viària a l’Ospitalet. Un exemple de la feina programada és la construcció de la galeria antiallaus, que, a partir del 2026, hauria d’evitar els talls produïts pels despreniments. La carretera RN-320 pateix sovint episodis de talls que interrompen la circulació en els dos sentits. Les obres previstes no afectaran el trànsit.

Sobre les escenes de contraban creixents a la frontera, Tribolet va valorar l’assumpte com “una qüestió difícil” que exigeix la cooperació entre els serveis policials dels dos països. Així, l’ambaixador va anunciar la presència, abans d’acabar l’any, d’una unitat mòbil de la gendarmeria a la carretera d’accés a Andorra per l’Ospitalet. “La col·laboració entre Andorra i França comença a donar els seus fruits, però els problemes d’ordre existeixen i no són acceptables. Cal reforçar els controls perquè les bandes organitzades posen en perill la vida dels altres.”

Educació és una altra de les carpetes importants a l’agenda de l’ambaixador. En aquest sentit, Tribolet va detallar uns objectius molt marcats. Quant a la llengua francesa, l’ambaixada manté el propòsit de continuar cooperant amb les institucions andorranes per fer que “la tradició francesa al Principat es perpetuï”. “La intenció és col·laborar en el desenvolupament de l’idioma i la cultura dins del país.” En relació amb la situació dels joves andorrans que han de triar en quin país veí estudiar, des de l’ambaixada es busca potenciar “l’atractiu francès”. “Alguns joves dubten de si el seu nivell de francès és suficient per emprendre uns estudis superiors al país, però han de saber que sempre seran tractats com qualsevol estudiant francès”, va afegir Tribolet, que va subratllar el ventall d’oportunitats educatives que s’obriria amb França si s’aprovés l’acord d’associació. Seguint en l’àmbit educatiu, una acció que s’organitzarà per tercer any consecutiu és el saló de l’ensenyament francès al Principat (el 19 de novembre).

Finalment, una qüestió sobre la qual també es va pronunciar Tribolet és el resultat de les eleccions legislatives: “Sigui quin sigui el color del nou govern, les relacions francoandorranes es mantindran intactes.”