Trameses 24.379 autoritzacions d’immigració noves el 2023

La memòria del departament d’Immigració de l’any passat posa de manifest la intensa arribada migratòria postpandèmica a conseqüència de la major necessitat de mà d’obra. L’any passat, segons les dades difoses, el departament va tramitar 24.379 autoritzacions d’immigració inicials, una xifra per sota de la registrada l’any 2022, quan van ser 26.000 els permisos nous. El 2021, encara sota els efectes de la crisi sanitària, el nombre va ser de 15.350. Els mesos amb major activitat van ser els coincidents amb l’arrencada de la temporada turística d’hivern, una casuística repetida a la dels anys precedents: al novembre es van superar de poc els 4.000 (4.009) i al desembre van ser 3.132. El període més fluix va ser el setembre, amb 1.045 sol·licituds registrades.

La xifra de demandes de renovació de l’autorització sí que va ser superior a la del 2023. Concretament, se’n van tramitar 10.188, quan el 2022 van ser 9.309. El 2021 es van quedar en 8.352. D’altra banda, Immigració va registrar 364 denegacions de la sol·licitud del permís, una xifra més alta que la dels dos exercicis precedents, amb 284 i 275, respectivament. L’activitat relacionada amb permisos migratoris del 2023 es completa amb 7.095 cancel·lacions i 493 sol·licituds anul·lades. Un total de 47.905 persones van passar per les oficines de l’edifici de l’Obac. En la informació difosa el departament recorda que per agilitzar els tràmits i disminuir la quantitat de persones que acudeixen al servei durant la temporada d’hivern s’han habilitat dos despatxos perquè les grans empreses tramitin les autoritzacions del personal que han de contractar. El període de més afluència va ser el novembre, amb més de 6.000 persones que van acudir a fer un tràmit. I el mes amb menor activitat, el febrer, amb 2.880.

REVISIONS MÈDIQUES

El departament recorda que és condició imprescindible per obtenir l’autorització d’immigració sol·licitada que el servei mèdic del departament declari la persona que aspira al permís “apta”. No es quantifica el nombre de persones que no van superar aquest tall, que es recorda que està motivat per prevenir i controlar la propagació de malalties que puguin representar un risc greu per a la salut pública i per assegurar que l’estat de salut de la persona sigui adequat al treball que ha de desenvolupar. Però sí que s’indica que durant l’any passat el servei va rebre prop de 9.500 persones. El 2022 es van superar les 11.000.