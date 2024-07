A judici una dona per l’assassinat d’un jove desaparegut a Andorra

Un magistrat de Nantes ha decidit dur a judici una dona acusada de l’assassinat d’un jove francès al qual es va veure per últim cop amb vida a Andorra. La investigació del cas ja ha finalitzat i el jutge d’instrucció ha ordenat l’obertura de la vista oral, una decisió que ja ha estat apel·lada per l’acusada, una dona de 63 anys de nacionalitat australiana que porta gairebé cinc anys a la presó a França. La processada, nascuda a Indonèsia, va recórrer contra l’ordre d’acusació, sol·licitant la innocència dels càrrecs i, finalment, la llibertat. La decisió final sobre si es jutja la dona per assassinat es dictarà el 20 de setembre.

Els fets es remunten al 12 de setembre del 2016, quan una càmera va filmar per darrera vegada Florent Grégoire, el jove desaparegut, sortint de la pensió de la Granja Roser, on s’allotjava, a Andorra. El responsable de l’hotel del Principat en què s’allotjava va declarar a la policia que l’havia vist marxar de l’establiment amb dues motxilles. Dos dies abans, el 10 de setembre, el seu telèfon mòbil va deixar de funcionar i els seus comptes bancaris estaven inactius. Els darrers moviments van ser el 20 agost i el 9 de setembre per un valor de 4.300 euros.

Gairebé vuit anys després, encara es manté el misteri al voltant de la desaparició del jove de 28 anys nascut a Nantes. La dona, que va ser la primera a alertar els seus familiars, uns deu dies després, porta empresonada a la secció de dones de la presó de Nantes gairebé cinc anys, per “detenció, segrest i confinament arbitrari o detenció”. L’octubre del 2023 la Fiscalia de Nantes va demanar una acusació addicional per “assassinat”.

El comportament de la processada ha intrigat els investigadors des del primer moment, explicaven en el seu dia els mitjans francesos. La que es presenta com a “acompanyant” s’hauria posat, en diverses ocasions, en contacte amb la família del desaparegut, a qui no coneixia, per fer-los creure que encara era viu. Li hauria creat un compte de Facebook a través del qual hauria assegurat que Florent Grégoire vivia ara al Regne Unit.

La sospitosa va donar diferents versions al llarg de les entrevistes. Durant la seva detenció, el novembre del 2019, va afirmar sobretot haver estat “violada” per aquest “homosexual”, informaven els mitjans gals. La policia francesa va detenir la dona el 28 de novembre del 2019 a l’aeroport de París-Charles de Gaulle.