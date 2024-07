Espot sosté que el relleu al bisbat no afecta la negociació de l’avortament

Enfilall de reaccions a la designació de Josep-Lluís Serrano com a nou bisbe coadjutor del bisbat d’Urgell. El cap de Govern, Xavier Espot, va destacar ahir, en el marc de la celebració de la festa nacional francesa a l’ambaixada, que la figura de Serrano és “idònia” per assumir les funcions de cap d’Estat, ja que té “un recorregut diplomàtic important, no només pastoral”. “Estem doblement contents amb la notícia. Ha estat treballant en diverses nunciatures i, per tant, parla diverses llengües: òbviament el català, però també el francès, l’anglès i el portuguès.” A més, el nomenament de Serrano “garanteix la continuïtat institucional, la pervivència de la figura del cap d’Estat indivís”. “Celebrem la notícia, que s’inscriu en aquells compromisos que el secretari d’Estat del Vaticà, Pietro Parolin, va assumir. Amb el nomenament evitarem que hi hagi interrupció des de la perspectiva del bisbat, però també des de la perspectiva del Coprincipat d’Andorra”, va afegir Espot. El Govern ha mantingut converses amb el Copríncep Vives i la Santa Seu per gestionar l’elecció: “És una qüestió que s’havia de portar amb discreció.”

Xavier Espot, Cap de Govern



Carles Ensenyat, Síndic general



Jordi Jordana, President del grup demòcrata



Xavier Espot a la recepció de la festa nacional a l’ambaixada francesa.SFGA

Pel que fa a la despenalització de l’avortament que s’està negociant amb les autoritats religioses, el cap de Govern va apuntar que les reunions amb el bisbat i la Santa Seu són discretes i es duen a terme amb un “tarannà lleial”. El futur canvi de bisbe no hauria d’afectar “ni positivament ni negativament” el treball en curs. Sobre la data de traspàs de poders entre bisbe i bisbe coadjutor, Espot va apuntar que “té tot el sentit que l’actual Copríncep pugui continuar exercint les seves funcions durant un termini raonable, de tal manera que hi pugui haver un treball conjunt per aprendre les funcions pròpies d’un Copríncep”.

Cerni Escalé, Líder de Concòrdia





Pere Baró, President del PS



En una línia semblant a la del cap de Govern, el síndic general, Carles Ensenyat, va fer valdre ahir “la carrera diplomàtica” de Serrano: “Tota la seva vida ha estat lligada a les nunciatures i, per tant, domina molt bé l’activitat política diplomàtica. A més, ve directament del Vaticà i això significa que coneix a fons la Santa Seu. La seva proximitat amb el Vaticà ens dona força institucional. És una elecció molt favorable.” Per a Jordi Jordana, president del grup demòcrata, la tria ha estat “molt positiva” i que hi hagi un període de transició conjunt “dona tranquil·litat”. El relleu és “una bona notícia per a tots els andorrans i per al país”, sobretot, perquè té “l’experiència per assumir com cal la funció de Copríncep”. Jordana espera que, tal com es preveu, sigui “una successió assegurada”.

L’oposició valorava amb discreció una elecció molt recent. Cerni Escalé, de Concòrdia, s’expressava satisfet amb l’arribada d’un “nou interlocutor” que treballi conjuntament amb Vives, fet que ha de permetre “mantenir la memòria institucional”. “La persona que arribi, independentment del perfil, ha de ser ben rebuda; ens hem de sentir orgullosos de la institució que és el Ccoprincipat”. Pere Baró, del PS, subratllava “un perfil del gust del Vaticà”, proper a Parolin, és a dir, de la “branca progressista”. “La intenció és trobar solucions a problemes actuals, especialment en allò relatiu a l’avortament. Nosaltres creiem que s’ha de despenalitzar, però l’objectiu final sempre serà un avortament lliure.”

L'HERÈNCIA DEL CONEIXEMENT DEL BISBE COADJUTOR VIVES No hi ha millor mestre que aquell que ha sigut alumne abans. Dilluns 25 de juny del 2001 un bisbe auxiliar de l’arxidiòcesi de Barcelona era nomenat bisbe coadjutor d’Urgell. Tenia 51 anys i es deia Joan-Enric Vives i Sicília. Aquell anomenat com a “bisbe jove” era quatre anys més gran que l’actualment nomenat, Josep-Lluís Serrano Pentinat. Aleshores, Vives substituïa Joan Martí Alanis pels mateixos motius pels quals ell ha de deixar el càrrec, que és arribar als 75 anys.



En la seva presentació pública com a bisbe coadjuvat, Vives va reprendre una frase que, curiosament, 23 anys després va repetir en l’entrega del relleu a Serrano Pentinat. L’actual Copríncep episcopal va qualificar Andorra de país magnífic”, i va ressaltar que “és un Estat petit que ha pogut mantenir la independència al costat de grans estats”.



Una altra curiositat és que en aquella presentació no es va tancar tampoc la data d’ordenació, bé podria haver sigut a final de juliol o principi de setembre. L’agost, en cap cas. Hi ha coses, com les vacances, que són sagrades.