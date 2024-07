Advocat des del 1992, Clavera ha estat molt actiu en la política. Es va presentar a cap de Govern el 2019 sota les sigles d’UPA.

Segueix amb interès la política? Valori la gestió del Govern.

Sempre he dit: “O es fa política o es pateix de la política que ens fan els altres.” Tinc passió pel meu país i una de les maneres per millorar Andorra és aportar el teu granet de sorra en el món polític. Tenim un Govern difícilment qualificable situat entre l’esquerra i l’extrema esquerra, amb un intervencionisme preocupant mai vist a Andorra. DA ha deixat morir la problemàtica greu de l’habitatge, del SAAS, entre altres. És un Govern que defensa l’acord d’associació sense explicar que perdrem el nostre model d’immigració selectiva, desapareixent els filtres econòmics per residir al país.

I la de l’oposició?

L’únic partit on em sento representat i amb qui comparteixo posicionaments, com el de la UE, és Andorra Endavant. És un partit pragmàtic i responsable que té les idees clares i que respecta el seu programa electoral. Per a mi és el partit alternativa de Govern per a les eleccions generals del 2027. El PS ha perdut pes des que Pere López va marxar de la formació política, no fa oposició. Concòrdia, que havia fet una gran campanya electoral, és la gran decepció per a molta gent.

Per què?

Van presentar-se amb un màrqueting excel·lent en campanya electoral, la qual cosa els va permetre formar un grup parlamentari de cinc persones, i ara podem constatar que el grup parlamentari no sap on va. Es queda buit de continguts i incorre en contradiccions. Semblava que estaven en contra de l’acord d’associació amb la UE i resulta que ara no saben on situar-se.

Hi ha acusacions encreuades sobre qui està més a l’esquerra, DA o Concòrdia. Creu certament que es fa una política d’esquerra o d’esquerres?

DA ha fet un tomb més a l’esquerra del que els seus votants pensaven, i Concòrdia ha revelat la seva veritable essència com un partit d’esquerra vermell fosc.

Doni’n exemples?

La cessió forçosa dels pisos buits proposada per DA. Per Concòrdia, la prohibició a gent de fora de comprar un pis en nuclis urbans i la voluntat de regular el dret d’asil.

Ha tastat la política en primera línia. Decebut?

Vaig començar en política el 1994, vaig ser membre de l’executiva liberal durant vuit anys, quan governàvem. “Mai es perd, sempre s’aprèn”, com deia Nelson Mandela. Potser un dia tindré el gran privilegi de servir Andorra i els seus ciutadans.

Es parla d’intervencionisme. Què proposa per a l’habitatge?

Penso que la prioritat és la lluita contra les empreses pantalla muntades per inversors de fora que ocupen un pis que podria estar destinat a l’habitatge. Caldria prohibir l’establiment de les societats d’inversors de fora no residents en un pis de lloguer. També caldria ser més exigents i augmentar els requisits, actualment insuficients, per residir al país de manera passiva o activa via la creació d’empresa.

Hi ha la porta massa oberta per a la immigració?

Quan veiem que hi ha una població de 85.000 habitants i que hi ha nens que estan escolaritzats a les escoles i que els pares no tenen autorització de residència i es troben en situació irregular, és preocupant.

Quins són els grans problemes d’Andorra?

Diria l’habitatge, la justícia, el sistema de salut amb l’amenaça de la vaga dels treballadors sanitaris, que estan al límit.

Com a advocat coneix bé la justícia. Ha deixat de ser cega?

Cal millorar moltes coses en matèria de justícia, manquen mitjans materials i personals. Quan llegim o escoltem algunes sentències em faig la pregunta sobre si hi ha separació de poders.

El noi del cànnabis és a la presó. És justícia?

Respecto totes les decisions judicials, crec que es bàsic respectar-les, però si em demana opinió crec que s’hauria hagut d’evitar. No obstant, ara i aquí, ens trobem davant d’una manca de legislació clara que fa que calgui legislar urgentment sobre el CBD per aclarir definitivament que és droga tòxica i que no ho és.

Tinc la sensació que els advocats d’Andorra no volen opinar sobre batlles i fiscals per por? És així.

Els advocats tenim l’estatut legal de col·laboradors de la Justícia. No tenim cap temor per parlar del funcionament de la Justícia. De fet, el nostre col·legi està en constant contacte amb el Consell Superior de la Justícia per analitzar la situació de la Justícia.

Per què es posiciona tan clarament en contra de despenalitzar l’avortament?

Soc un gran defensor del Coprincipat que ens ha donat 700 anys de pau i prosperitat, i l’escola francesa gratuïta que permet als nens de famílies modestes accedir a una educació francesa i fer estudis universitaris d’un alt nivell a França a baix cost. Això no té preu. Cap dona ha anat a la presó per haver avortat, ja que les dones que decideixen fer-ho, ho fan fora del Principat.

No ho accepta ni en els tres supòsits i a l’estranger?

La nostra Constitució protegeix el dret a la vida en les diferents fases. Cal distingir l’àmbit personal i l’àmbit polític. La meva dona i jo no decidiríem mai d’avortar, mai. Som cristians practicants els dos. En canvi, com a polític de filosofia liberal entenc que cadascú és lliure de fer el que consideri, però fora d’Andorra.