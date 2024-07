La Uda denúncia missatges suplantant la seva identitat a les xarxes socials

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Universitat d'Andorra va denunciar ahir un missatge que circula per les xarxes suplantant la identitat de la institució. El missatge anuncia cursos universitaris en línia gratuïts per a majors de 45 anys. La Universitat ha informat, a través de les seves xarxes socials, que el missatge és fals i que la gent no el difongui i el denunciï. Les formacions de la Universitat només es difonen a través dels perfils oficials de la institució, i les inscripcions només es fan a la seva pàgina web.