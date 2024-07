Tribolet espera que la visita de Macron tingui lloc durant el 2025

detail.info.publicated Agències Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La festa nacional francesa se celebra el diumenge 14 de juliol, no obstant això, s'ha avançat a l'ambaixada francesa del Principat. L'ambaixador, Jean-Claude Tribolet, ha valorat positivament que "les autoritats acceptessin avançar la festivitat, per així poder tenir el màxim d'assistents". En declaracions prèvies als mitjans de comunicació Tribolet ha explicat que no contempla deixar de manera imminent l'ambaixada després d'aquests quatre anys, que segons ha destacat han estat "meravellosos", almenys fins que pugui acollir i organitzar la visita del president de la república francesa al país, que data durant l'any 2025.