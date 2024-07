Previsió de ruixats dispersos avui i demà a la tarda

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Les pluges poden tornar en les pròximes hores per l'afectació de les baixes pressions del nord d'Europa que aporten inestabilitat, segons anuncia Meteorologia. La previsió indica que es poden registrar ruixats a la tarda avui i demà que seran "dispersos i de curta durada" i donaran pas a un diumenge amb més presència de sol. Les temperatures avui no passaran dels 26 graus de màxima al centre del Principat i dels 13 graus al Pas de la Casa, per a dissabte es quedaran un grau per sota, respectivament, i diumenge pujaran fins als 31 graus a Andorra la Vella.

El servei meteorològic informa que les tempestes que es van produir a última hora d'anit van deixar acumulacions abundants al sud del país amb 14,6 mm a la Borda Vidal, dels quals 13,4 mm va caure en mitja hora. Les estacions de control van registrar a més 13,1 mm a Perafita, 7,1 mm a Ransol i 4,6 mm a les Salines. Les precipitacions van anar acompanyades de gran quantitat de llamps.